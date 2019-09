Lider Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Lige iyi bir başlangıç yapan ve ilk 2 maçından 6 puan çıkaran Fenerbahçe, Trabzonspor'u da yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Yoluna hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de dolu dizgin devam eden Trabzonspor'da deplasmanda galibiyet peşinde olacak.

Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

İki takımın ilk 11'leri:

Fenerbahçe:

Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz Türüç, Rodrigues, Kruse, Vedat Muric

Trabzonspor:

Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. beIN SPORTS 1 HD'den yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Rakibi karşısında 22 yıldır Kadıköy'de yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde bordo-mavililere son olarak 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, daha sonraki 22 iç saha maçında Trabzonspor karşısında 12 galibiyet, 10 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla ve Victor Moses, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Son 6 maçı kazandı

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçı da kazandı. Geride kalan sezonun son 4 maçını kazanan Fenerbahçe, bu sezona da 2 galibiyetle girdi. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u yenmesi durumunda galibiyet serisini 7 maça çıkaracak. Öte yandan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son 7 maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken, hiç yenilmedi.

9 sezon sonra 3'te 3 peşinde

Fenerbahçe, Trabzonspor'u yenmesi durumunda Süper Lig'e 9 sezon sonra 3'de 3 yaparak başlayacak. Son olarak 2009-2010 sezonunda ligin ilk 3 maçını kazanan Fenerbahçe, daha sonraki 9 sezonun hiçbirinde bunu tekrarlayamamıştı. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısında kazanması durumunda 10 yıl sonra lige 9 puanlık bir başlangıç yapmış olacak.

Kadıköy'de 12 maçlık seri

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 13 lig maçını da kaybetmedi. Taraftarı önünde en son 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü'ne kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de son 13 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Öte yandan Fenerbahçe, teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de hiç lig maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertli ekibin başında iki dönemde Kadıköy'de 28 lig maçına çıkan Yanal, 21 galibiyet, 7 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.

Ersun Yanal, ilk 11'i bozmayacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, geçen hafta Medipol Başakşehir karşısında kazanan takımını bozmayı düşünmüyor. Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Altay Bayındır, Ozan Tufan, Zanka, Jailson, Nabil Dirar, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muric.

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 124. randevu

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'de yarın yapacakları maçla 124. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 45 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 10 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, 92 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 123 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 38 galibiyet elde etti. Taraflar 37 karşılaşmada da eşitliği bozamadı.

Rekabetteki son 5 maçı kazanamayan Fenerbahçe'nin toplam 155 golüne, Trabzonspor 133 golle cevap verdi.

Ligde de Fenerbahçe önde

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 92 kez karşı karşıya geldi.

Lig maçlarında Fenerbahçe 37, Trabzonspor 23 galibiyet aldı, 32 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe'nin ligdeki 121 golüne, Trabzonspor 92 golle cevap verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan randevuyu 2-1 kazanan ev sahibi ekip, Fenerbahçe karşısında 17'si Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere 18 resmi maçlık galibiyet hasretine son vermişti. İkinci devre İstanbul'daki müsabaka ise 1-1 bitti.

Fenerbahçe, evinde açık ara üstün

İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 59 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 27, Trabzonspor'un 11 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 22 maçta da eşitliği bozamazken, Fenerbahçe 85, Trabzonspor ise 56 gol attı.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde yapılan lig maçlarında ise Fenerbahçe'nin 20, Trabzonspor'un 6 galibiyeti bulunuyor, 19 karşılaşma berabere sonuçlandı.

Geçen sezon İstanbul'daki lig maçı 1-1 biterken, tarafların Kadıköy'deki son 7 randevusundan 6'sında kazanan çıkmadı.

Trabzonspor deplasmanda galibiyeti unuttu

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında son yıllarda deplasmanda yaptığı maçlarda galip gelmekte oldukça zorlanıyor.

Bordo-mavili ekip, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 29 maçta yalnızca bir kez galip gelebildi.

20 Mart 1993'te Kadıköy'de yapılan lig müsabakasında rakibini 1-0 yenen Trabzonspor, bu tarihten sonra Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı 27 lig, birer Türkiye Kupası ve jübile maçı olmak üzere toplam 29 karşılaşmadan 16'sını yitirdi, 12'sinde berabere kaldı. Bordo-mavililer, bu süre içinde yalnızca 23 Ağustos 1997'de yapılan lig maçını 3-1'lik skorla kazanabildi.

Karadeniz ekibi, bu süreçte kalesinde 49 gol görürken, rakip fileleri 26 kez havalandırdı.

Fenerbahçe, Trabzonspor ile İstanbul'da yaptığı son 29 maçın 25'inde rakibine en az bir gol atmayı başardı.

Fenerbahçe ligde 22 maçtır evinde yenilmiyor

Fenerbahçe, evinde Trabzonspor ile yaptığı son 22 lig maçında 12 kez galip geldi, 10 defa berabere kaldı, hiç yenilmedi.

Sarı-lacivertlilerin ev sahibi takım sıfatıyla Trabzonspor'a mağlup olmadığı son 22 lig maçının sonuçları şöyle:

1998-99: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 0

1999-00: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 1

2000-01: Fenerbahçe - Trabzonspor: 5 - 2

2001-02: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 0

2002-03: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 2

2003-04: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 1

2004-05: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 1

2005-06: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 2

2006-07: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 2 (İzmir'de oynandı)

2007-08: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 2

2008-09: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0

2009-10: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 1

2010-11: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 0

2011-12: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 0 (Lig Grubu)

Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 0 (Süper Final)

2012-13: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0

2013-14: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0

2014-15: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0

2015-16: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 0

2016-17: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 1

2017-18: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 2

2018-19: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 1

En farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

En gollü maçlar

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de yine Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.

Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrılırken, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2 kazandı.