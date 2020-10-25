Fenerbahçe-Trabzonspor maçından son dakika gelişmeleri

Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor’u konuk eden Fenerbahçe, son oynadığı Göztepe maçının ilk 11’ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. Ülker Stadı’nda oynanan müsabakada sarı-lacivertli takımın ilk 11’inde Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Caner Erkin, Jose Sosa, Luiz Gustavo, Enner Valencia, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas ve Mbwana Samatta yer aldı.

Fenerbahçe’nin yedek kulübesinde ise Harun Tekin, Tolga Ciğerci, Mert Hakan Yandaş, Papiss Cisse, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş, Ömer Faruk Beyaz, Nazım Sangare, Filip Novak ve Kemal Ademi bulunuyor. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut, ligin 5. haftasında Göztepe ile deplasmanda yaptıkları maçın ilk 11’inde görev verdiği Nazım Sangare’yi yedeğe çekti, Serdar Aziz ise 21 kişilik müsabaka kadrosuna alınmadı. Bulut, bu oyuncuların yerine kart cezasını tamamlayan Lemos ile sakatlığını atlatan Gökhan Gönül’ü ilk 11’de sahaya sürdü.

Thiam, Serdar ve Ferdi kadroda yok

Fenerbahçe’de Mame Thiam, Serdar Aziz ve Ferdi Kadıoğlu, Trabzonspor karşılaşmasının kadrosuna alınmadı. Alerjik rahatsızlığı bulunan Thiam, bağırsak enfeksiyonu geçirdiği bildirilen Serdar ve tedavisi tamamlanmasına rağmen riske edilmeyen Ferdi, 21 kişilik müsabaka kadrosuna dahil edilmedi.

Öte yandan henüz hazır olmayan Diego Perotti’nin yanı sıra kadroda düşünülmeyen Nabil Dirar da maçta yer almadı.

Sarı-lacivertli taraftarlardan pankartlı mesaj

Fenerbahçe taraftarı, hazırladığı pankartla Trabzonspor maçında takımlarına destek verdi. Sarı-lacivertli taraftar gruplarının hazırladığı ve üzerinde birçok slogan ile görselin yer aldığı pankart, maraton alt tribününe asıldı.

Trabzonspor’da 3 değişiklik

Bordo-mavili takım, Fenerbahçe karşısında son oynadığı Medipol Başakşehir maçının ilk 11’ine göre 3 değişikliğe gitti. Trabzonspor’da teknik direktör Eddie Newton, geçen hafta ilk 11’de şans verdiği Fausseni Diabate, Safa Kınalı ve Joao Pereira’yı yedeğe çekti.

İngiliz çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine kart cezasını tamamlayan Flavio, sakatlığı geçen Anthony Nwakaeme ve Serkan Asan’ı ilk 11’de sahaya sürdü. Karadeniz temsilcisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı açıklanan Caleb Ekuban ile Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen, kadroda yer almadı.