Fenerbahçe-Trabzonspor maçı golsüz olmaz!

Sezonun ilk büyük maçı bugün Kadıköy’de oynanıyor. Lige 2’de 2’yle müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe, taraftarından futbolcusuna kadar şampiyonluk havasına giren Trabzonspor’u ağırlıyor. İki dev de 3 puandan başka sonuç düşünmüyor.

SORU 1 - ZAFER BÜYÜKAVCI: Fenerbahçe’nin, Trabzonspor’a göre artıları ve eksileri neler?

MEHMET DEMİRKOL: KANARYA TECRÜBELİ

Aslında iki takım da birbirlerine benziyor. Hem topa sahip olmak istiyorlar, hem de hızla rakip kaleye gitmek. Bu yüksek tempolu oyunu ancak takım boyunu çok kısa tutarak sağlayabilirsiniz. Bunu yapamadıklarında da benzer savunma açıkları ve geri koşulardan kaynaklı yorgunluk sorun oluyor. Bu çerçevede Fenerbahçe’nin artısı tecrübesi.

CEM DİZDAR: HÜCUMU VAATKAR DEFANSI SIKINTILI

Fenerbahçe’nin en büyük artısı büyük bir maçı Kadıköy’de oynuyor olması. Beri yandan gittikçe gol atma kabiliyetleri gelişiyor ve Emre organizasyonunda en azından maçın ilk devresinde Vedat, Kruse gibi ön oyuncuları gol vaat ediyor. Dezavantajları ise oturmamış savunma düzenleri. Gerek takım savunması anlamında gerekse defans hattındaki sıkıntıları açık seçik ortada.

ALİ ECE: ÖZLENEN HAVAYI YAKALADILAR

Fenerbahçe’nin en büyük artısı bir önceki kâbus sezondan sonra bu sezona çok iyi bir başlangıç yapıp taraftarının çok özlediği havayı yakalaması. Fenerbahçe’nin eksisi ise ligin 3. haftasında hem de ezeli rakiplerinden birisi ile karşılaşacakken henüz transferin tamamlanmamış olması.

DENİZ ÇOBAN: KAZANMA AZMİ VAR

Kazanma azmi var... Bu sezon bir gerçek var ki, Fenerbahçe artık maçı kazanmak istiyor. Son dakika 6-7 kişiyle hücum ediyor, arzulu oynuyor. İşler yolunda gitmediği zaman bile kazanma motivasyonunu gösterebiliyor. Önceki yıllardan Fenerbahçe’yi farklı kılan iki konu: Kazanma azmi ve Vedat Muriç gibi bir golcüsünün olması.

SORU 2 - ZAFER BÜYÜKAVCI: Trabzonspor’un, Fenerbahçe’ye oranla artıları ve eksileri neler?

MEHMET DEMİRKOL: FIRTINA TESLİM OLMUYOR

Ekuban ve Nwakaeme’nin becerileri artı yazar. Ömür’ün olmayışı ise ciddi eksi. Gençlerin hiçbir şartta kolay teslim olmayışı, yani mental sağlamlık başka bir artı. Öte yandan skor yeterken tempoyu düşürüp oyunu soğutamamak da problem.

CEM DİZDAR: SON BÖLÜMDE DAHA İYİLER

Trabzonspor maçların ikinci devrelerini daha iyi oynuyor ve Ünal Karaman maç öncesi analizlerde tutmayanları oyun içinde elden geçirip, revize edebilecek oyunculara sahip. Onların da ön oyuncuları gol açısından vaatkar. Trabzon da savunmada sıkıntılı. Özellikle hücuma çıkarken hala acemice hatalar yapıyorlar ve bu kalelerinde golle neticeleniyor.

ALİ ECE: AEK SINAVI KAFALARI KARIŞTIRDI

Trabzonspor’un artısı sezonu UEFA ön elemeleri nedeniyle sezonu erken açtığı için takımın hazır olması. Lakin AEK karşısında Trabzon’daki rövanşta oyuncular fiziksel açıdan ekstra yıpranmış olabilir, bunu maçta göreceğiz. En büyük eksisi ise deplasmanda AEK’i adeta unufak ettikten sonra Trabzon’daki rövanşta tam tersi bir takım hüviyetinde oynamış olması.

DENİZ ÇOBAN: TRANSFERDE GÜÇLENDİLER

3. hafta itibariyle Fenerbahçe ilk defa kazanma motivasyonuyla sahaya çıkan bir takıma karşı oynayacak. Savunmasındaki sıkıntıları Fenerbahçe için önemli handikap. Trabzonspor lige erken başladı ve daha fazla ciddi rakiplerle oynadılar. Önemli transferler yaptılar ve takım koordinasyonu hayli mesafe kaydetti. En büyük dezavantajları, maçın Kadıköy’de olması... Avrupa yorgunu olmaları da cabası.

SORU 3 - ZAFER BÜYÜKAVCI: Her iki takımdan maçın kilit adamları kim olur?

MEHMET DEMİRKOL: SOSA VE EMRE KİLİT İSİMLER

Ömür’ün yokluğunda Sosa ve Emre’nin psikolojisi... İlk sırada onlar var. Sonrası iki takım stoperleri. Eğer maç Öğretmenoğlu standardında yönetilirse bu hücum oyuncuları ve vaat ettikleri tempoda kırmız kart çıkmama olasılığı yok gibi. Anahtar bu.

CEM DİZDAR: EŞLEŞMELER BELİRLEYİCİ OLACAK

Çok açık ki maç Emre’ye karşı Sosa, Kruse’ye karşı Nwakaeme, Ekuban’a karşı Vedat arasında geçecek. İki kenarlar da - son kadrolara göre Ozan / Dirar, Pereira / Novak - maça doğrudan etki edecek isimler kanımca. Ve elbette iki kaleci, Altay ile Uğurcan’ın o maçlık formları...

ALİ ECE: NWAKAEME BAŞKA SEVİYEDE

Trabzonspor’da birçok formda isim var ama Anthony Nwakaeme bambaşka seviyede büyük oynuyor. Fenerbahçe’nin kilit oyuncusu ise öncelikle Emre Belözoğlu.

DENİZ ÇOBAN: ATANLAR VE TUTANLAR MAÇI ÇÖZEBİLİR

Maçta kaleciler öncelikli belirleyici, Muriç ve Sörloth her iki takım için de başarının anahtarı olacaktır. Sağ bekte Ozan Tufan, sol bekte Dirar, stoperde Jailson ile oynayan Fenerbahçe defansı; Sörloth’lu, Sosa’lı, Nwakaeme’li, Trabzonspor hücumlarını karşılayacak.

SORU 4 - ZAFER BÜYÜKAVCI: Karşılaşmadan hangi sonucu bekliyorsunuz?

MEHMET DEMİRKOL: BOL GOLLÜ BİR MAÇ OLUR

Yanal ve Karaman oyun klasikleriyle sahaya çıkarlarsa karşılıklı bol gollü bir maç izleriz. Tedbirle çıkarlarsa bunu Fenerbahçe yapabilir ama Trabzonspor için durum kolay olmayabilir. O zaman ibre Fenerbahçe’ye döner.

CEM DİZDAR: BERABERLİK DE SÜRPRİZ OLMAZ

tahmin etmek gibi bir meziyete sahip değilim lakin ev sahibi üstünlüğüyle Fenerbahçe bir adım önde görünüyor. İkinci devreleri daha iyi oynayan Trabzon’un da geriden gelip beraberliği sağlaması sürpriz olmaz...

ALİ ECE: İKİ TAKIM DA GOL ATACAKTIR

İddaa tabiriyle konuşursak karşılıklı gol bekliyorum.

DENİZ ÇOBAN: BERABERLİK ÖNCELİKLİ SONUÇ

Gerçekten ilginç maç olacak! Beraberlik benim için öncelikli sonuç... Hakemi de değerlendirecek olursak; Fırat Aydınus bu ligin en tecrübeli iki hakeminden biri. Böyle maçları defalarca yönetti. Gününde bir Aydınus maçın altından çok rahat kalkar. Aydınus için zor maç yoktur, gününde olan/olmayan Aydınus vardır. 3. hafta Galatasaray maçıyla birlikte hakem tartışmalarıyla başladı. Elbette bilimsel bir dayanağı yok ama hakemler aralarında hep der ki: “Hafta iyi başlarsa, iyi biter; kötü başlarsa kötü biter!” Umarım bu defa bu söylem gerçekleşmez.