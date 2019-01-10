Tolgay Arslan ile anlaşmasına rağmen Beşiktaş’ın inadını bir türlü kıramayan Fenerbahçe’nin B planı hazır. Bir süredir Türkiye’de olmayan sportif direktör Damien Comolli’nin İngiltere’de transfer görüşmeleri yaptığı öğrenildi.

Fransız idarecinin listesindeki 1 numaralı isim ise Adrien Silva. Leicester City’nin yıldız oyuncusu, bu sezon Premier Lig’de sadece 2 maçta şans buldu ve düzenli forma giyemediği için mutsuz. Silva’nın menaceriyle temas kuran Comolli’nin ilk görüşmesi olumlu geçerken, Portekizli yıldızın kiralanması gündemde.

Eğer Tolgay Arslan transferindeki pürüzler çözülmezse, Fenerbahçe Silva’yı bitirecek.

Hücuma dönük oynuyor

2017’nin Ağustos ayında 24.5 milyon Euro karşılığında Sporting Lizbon’dan Leicester’a transfer olan Silva, orta sahanın merkezinde hücuma dönük oynuyor. Portekiz Milli Takımı’nda da 26 kez formayı terleten başarılı futbolcunun, İngiliz kulübü ile 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor.