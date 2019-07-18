Fenerbahçe, Tolga Ciğerci ile yeni sözleşme imzaladı

Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'la yollarını ayırdıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Ciğerci, sarı lacivertli takımla yeni sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezon sakatlıklar yaşayan Tolga Ciğerci, Fenerbahçe'de resmi maça çıkamamıştı.
Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'la yollarını ayırdıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Ciğerci, sarı lacivertli takımla yeni sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezon sakatlıklar yaşayan Tolga Ciğerci, Fenerbahçe'de resmi maça çıkamamıştı.
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