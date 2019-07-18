Fenerbahçe, Tolga Ciğerci ile yeni sözleşme imzaladı

Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, Tolga Ciğerci ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

18 Temmuz 2019, Perşembe 16:35
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Fenerbahçe, Tolga Ciğerci ile yeni sözleşme imzaladı

Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'la yollarını ayırdıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Ciğerci, sarı lacivertli takımla yeni sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon sakatlıklar yaşayan Tolga Ciğerci, Fenerbahçe'de resmi maça çıkamamıştı.

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