Sezona şampiyonluk parolası ile giren Fenerbahçe ilk mağlubiyetini önceki gün Alanyaspor karşısında aldı. Ancak karşılaşmanın ardından, maçtan çok Akdeniz ekibinin attığı ilk iki gol konuşuldu.

Turuncu-Yeşilli futbolcuların taç ve aut atışı sırasında kural hatası yaptıkları öne sürüldü. Bunun üzerine Sarı-Lacivertli yönetim, bu iki pozisyonla ilgili yoğun bir çalışma başlattı.

48 saat kuralını beklediler

Yayıncı kuruluştan pilot kamera ve farklı açıların görüntülerini isteyen Ali Koç ve kurmayları, kural hatalarının saptanmasıyla ilgili gerekli hazırlıkların hepsini yapıyor. Sarı-Lacivertli yönetim, itiraz etmek için ise karşılaşmanın ardından 48 saat geçmesini bekliyordu.

Yapılan incelemelerin tamamlanmasıyla gerekli hukuki işlemlerini de bitiren Kanarya, gün içerisinde TFF’ye itiraz başvurusu yapacak.