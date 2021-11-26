UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Olympiakos'a 1-0 yenilerek, Kupa 2'ye veda eden ve yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe 'de teknik direktör Vitor Pereira maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Portekizli hocanın sözleri:

"Bu maçı anlatmak zor. Son saniyede hatamız nedeniyle yediğimiz golle kaybetmek üzücü. 0-0 olsa kabul edebilirdim ama bu sonucu kabul etmek zor. Yediğimiz golde iki futbolcumuz topu kontrol edebilirdi ama olmadı. Biz genç takımız, bu tarz turnuvalarda böyle hataları affetmiyorlar. Onlar bizden daha tecrübeliydi. Artık geleceğe bakmak ve Konferans Ligi'ne odaklanmak istiyoruz. Ligde de Göztepe maçına hazırlanacağız.