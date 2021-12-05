Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Bugünkü gibi savaşırsak...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Süper Lig 'in 15. haftasını 4-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle kapatmalarının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Oyundan çok memnun olduğunu kaydeden Portekizli çalıştırıcı, "Oyuncuları tebrik etmek lazım. Harika oynadık. İşte biz buyuz, kaliteli karakter sahaya koyduk. Aile ruhunu gösterdik ve birlikte oynadık. Giren çıkan herkes katkı verdi. Ailemiz için çok mutluyum" dedi.

Bundan sonra maç maç bakacaklarını kaydeden tecrübeli hoca, "Önce Avrupa Ligi maçımız var ona bakacağız sonra lige bakacağız. Çok iyi bir aile yapımız var. Bugün yaptığımız gibi aile ruhuyla savaşırsak maçlar daha kolay olacak. Bugün hak ettiğimiz şekilde iyi bir galibiyet aldık. Bizim birlik olmamız en önemli şey bu. Bu nedenle mutluyum" ifadelerini kullandı.

Yedek kulübesinin yerinin değişmesini de değerlendiren Pereira, "Aslında şansla pek alakası yok, oyuncu değişikliği yaparken vakit kaybedip, iletişimde de sıkıntı yaşıyorduk bu nedenle yer değişikliği yaptık" yorumunu yaptı.



