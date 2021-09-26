Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: 3-4-5 atabilirdik!

2-1'lik Hatayspor galibiyeti sonrasında maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe 'de teknik direktör Vitor Pereira zaferi değerlendirdi. Takımının çok iyi bir oyunla kazandığını belirten Portekizli hoca, "Rakibimizi iyi analiz ettik. Oyuncularım fantastik bir performans sergiledi. Stratejik anlamda çok güçlüydük. Daha çok gol atamamamız üzücü oldu" dedi.

'Defansif anlamda da istikrarlıydık'

Zaman zaman performanslarının düştüğünü de sözlerine ekleyen Vitor Pereira, "Çok pozisyonumuz vardı. Oyun içinde performansımız düştü. 3-4-5 atabileceğimiz bir maçtı. Gerçekten çok pozisyon ürettik. Defansif anlamda da istikrarlıydık" ifadelerini kullandı.

'Bu kadroya sahip olduğum için gururluyum'

Pereira, öğrencilerini de tebrik etti ve "Fantastik bir oyuncu grubum var. Böyle bir kadroya sahip olduğum için gerçekten çok gururluyum" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.



