Dinamo Zagreb yenilgisi sonrası ağır eleştiriler alan ancak Beşiktaş derbisinde oynattığı futbol sonrası yönetimin desteğini kazanan Phillip Cocu, motivasyon turlarına başladı. Fenerbahçe’nin hocası, Samandıra’da dünkü idman öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı. ‘İstikrar’ kelimesinin altını çizen Cocu, kendilerini zorlu bir haftanın beklediğini söyledi. Genç çalıştırıcı, “Ligde ve Avrupa’da üst üste maçlar oynayacağız. Yakalayacağımız bir galibiyet serisi, her şeyi değiştirir. Öncelikle Rizespor deplasmanına odaklanacağız. Rakibimiz ligin dibinde ancak ayağa kalkmak isteyeceklerdir. Dikkatli olmak zorundayız” dedi. UEFA Avrupa Ligi’ndeki Trnava maçının büyük fırsat olduğunu belirten Cocu şöyle devam etti:

‘Her şey yeniden başlar’

“Spartak Trnava’yı evimizdeki yenip, ayağa kalkmak zorundayız. Alacağımız galibiyet, grupta her şeyi yeniden başlatır. Artık bize yakışan sonuçlar alalım. Üst üste iki galibiyet hem camiaya moral kazandırır hem de bizi ayağa kaldırır. Beklentilere karşılık vermek zorundayız”

Yusuf Dursun





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