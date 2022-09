Fanatik Yazarı Faik Çetiner'den Jorge Jesus'un Fenerbahçe 'sine eleştiri... Fenerbahçe Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Konyaspor 'a 1-0 mağlup olmuştu. Sarı-Lacivertli takım 5. hafta maçında sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Fanatik yazarı Faik Çetiner Sarı-Lacivertli takımda Jorge Jesus'un performansına göndermede bulundu. Çetiner her maç yapılan rotasyonlarını eleştirdi.

Faik Çetiner'in Fanatik'te kaleme aldığı yazı;

Neydi İsmail Kartal’ın geçen sezon sonu yakaladığı başarının sırrı? Kısa zamanda ideal 11’i buluşu değil miydi? Fenerbahçe’nin 11’ini bir hatırlatayım.

Altay- Osayi, Kim (Serdar), Szalai, Ferdi - Crespo, Zajc - İrfan Can, Mert Hakan, Rossi - Serdar Dursun (Berisha). Bu takımı her Fenerbahçeli ezbere sayıyordu.

Sezon bitti ne denildi? “Takımın iskeleti belli. 3-4 nokta transferle yeni sezona başlayacağız.”

Yeni teknik direktör de farklı düşünmüyordu: “Takımı 2-2.5 aydır kasetlerden izledim. 3-4 transfer bize yeter.”

‘Vardır bir bildiği’

Sonra ne oldu? Transfer ayı geldi, Fenerbahçe 12 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı. Sarı-Lacivertli taraftarlar yaşananları merakla izliyordu. Jesus’a güven tamdı. ‘Vardır hocanın bir bildiği’ denildi. Jesus, kalabalık kadrodan her maça değişik 11’ler çıkardı. Kiev ve Ümraniye şokları sonrasında kafalar karıştı.

Ardından ligde farklı Kasımpaşa galibiyeti ve Avrupa’da Slovacko ve Avustria Wien’i geçmek moralleri yerine getirdi.









Son Konyaspor yenilgisi Fenerbahçe’de ister istemez endişe yarattı. Ligde her takım ideal 11’ini bulmaya yakınken Jesus’un sahaya süreceği takımı tahmin etmek mümkün olmuyor. Gustavo ve Peres stoper olarak alındı. Piyangodan Lemos çıktı, stoper Peres sol bek oldu. 3’lü defans oynatıyor diye Pereira’yı topa tutanlar, Jesus’un aynı defans anlayışına ses çıkarmıyorlar.

Takımın vazgeçilmezi Osayi, sahadan çok kulübede gözüküyor. Sol bek diye alınan Alioski formayı zor kapıyor.

Şimdilik ses çıkmıyor

Geçen yılın başarılı ikilisi Crespo ve Zajc bu sezon bir defa bile yan yana oynamadılar. Jesus önemli bir hoca, bunu kabul ediyoruz. Ancak bir takımın öyle ya da böyle bir iskeleti olur.

Her maç ilk 11’in 5-6 futbolcusu değişmez. Forma adaletli dağıtılmazsa sıkıntılar başlar. Rotasyon her maçta olmaz sanırım. Her Fenerbahçeli bu yıl şampiyon olmak istiyor. Jesus’a saygı duyduklarından da şimdilik sesleri çıkmıyor.

Sırada Kayserispor maçı var. Fenerbahçe’nin bu maça hangi 11’le çıkacağını bilen var mı?