Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi'nde adını gruplara yazdırmayı başardı. Play-Off Turu'nda ilk maçta Austria Wien'i 2-0'la geçen Sarı-Lacivertliler rövanşta da Kadıköy'de Avusturya temsilcisini 4-1'le geçti. Güle oynaya yoluna devam eden Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus da son düdüğün ardından oldukça mutluydu.

'Oyuncularımın hepsine güveniyorum'

Oynanan oyundan memnun olan Portekizli hoca, "Benim mesleğimde tek endişem taraftarları mutlu etmek. Onlar cebinden para harcayıp buraya geliyor. Biz de onlara güzel bir gösteri sunmak istiyoruz. Tabii ki kazanmak en önemlisi ama onlara gösteri sunmamız da önemli. Taraftarlarımıza ikinci yarıda bir şov sunduğumuzu düşünüyorum. 4 golle kazandık. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynuyorsanız, 3 günde bir maç çıkıyorsunuz demektir. Bunun bilincindeyim ve ben de bunun için 11 kişilik bir takım kurmuyorum, 22-23 kişilik bir takım kuruyorum. Oyuncularımın hepsine güveniyorum. Takımımız şu an ofansif olarak çok güçlü. Taraftarın forvet transferi beklentisi var ama oyuncularımızdan da çok memnunum" dedi.

Jesus sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Diğer torbalardaki takımların çoğu Şampiyonlar Ligi'nden geliyor. 4. torbadayız. Ana hedefimiz lig şampiyonluğu ama Avrupa'daki hedefimiz de gidebildiğimiz kadar ileriye gitmek. Fenerbahçe'nin Avrupa'da bu kadar aşağıda olmaması gerekiyor. Son yıllarda kaybedilen prestiji geri kazanmak istiyoruz. Her zaman kazanamayacağımızı biliyoruz ama bizim hedefimiz her hafta üstüne koyarak devam etmek ve her zaman kazanmak için oynamak."





Jesus basın toplantısında ise şu ifadeleri kullandı:

"Buraya taraftar ve oyuncuların sevgisi için geldim” Maç sırasında kendisine yapılan tezahüratlarla ilgili soruya cevap veren Jesus, “Fark etmedim maç sırasında. Bu benim için yeni bir haber oldu. Benim buraya gelirken bu kararı vermemdeki en önemli sebeplerden biri taraftarların bana göstermiş olduğu sevgiydi. Sosyal medyadan birçok mesaj attılar, ne kadar istediklerini gösterdiler. Ben buraya finansal şartlarımı daha iyi yapmak için gelmedim. Burada Portekiz’den daha az kazanıyorum. Taraftar ve oyuncuların sevgisi için geldim. Bu durum beni aşık ediyor. Maç esnasında anlayamadım kusura bakmasınlar, onlara bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Grup aşamasında ne kadar ileri gideceğimizi göreceğiz”

UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalmalarıyla ilgili değerlendirmede bulunan tecrübeli teknik adam, “Avrupa’da ilk hedefimiz gruplara kalmaktı. Kurada 4. torbada olacağız. Bu turnuvadaki en iyi takımlarla karşılaşacağız. Çoğunun Şampiyonlar Ligi geçmişi var. En iyi mücadelemizi vereceğiz. Büyük önceliğim lig şampiyonluğu. Avrupa Ligi şampiyonluğu hedefiyle gelmedim. Şimdilik zor bir hedef. Mümkün olduğu kadar yukarıya çıkmak istiyoruz. Grup aşamasında ne kadar ileri gideceğimizi göreceğiz” şeklinde konuştu.

“Dinamo Kiev maçı boğazımda düğüm gibi kaldı”

Takımın performansına değinen Jesus, “Ben her zaman takımımdan daha fazla gol atmasını isterim. 2 attıysak 3, 3 attıysak 4 gol isterim. Oyunculara bu mentaliteyi aşılıyorum. Her zaman böyle olacak diye bir şey yok. Bazı anlarda skoru kontrol etmeyi bilmeniz gerekmekte. Bu da futbolun bir parçası. Kiev ile tekrar eşleşme ihtimali var. Onlarla karşılaştığımızda çok az bir süremiz vardı. İkinci maçı 10 kişi oynadık. O maç boğazımda düğüm gibi kaldı. Onlarla tekrar oynamak isterim” diyerek sözlerini noktaladı.