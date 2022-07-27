Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda golsüz beraberliğin ardından rövanşta 2-1 kaybedilen Dinamo Kiev maçının ardından konuştu.

'Takım başı dik ayrılmalı'

Devler Ligi'ne veda ettikleri için üzgün olduklarını söyleyen Portekizli hoca, "Maçın kırılma anına kadar iyi oynayan taraf Fenerbahçe'ydi... 7 şutumuz vardı, rakibin şutu yoktu. Herkes maçın başından o ana kadar bizim tur atlayacağımızı düşünüyordu. İsmail'in kırmızısıyla sadece 10 kişi kalmadık, organizasyonel anlamda yapıyı da kaybettik. Geri düşütk, ona rağmen takım cesaretini korudu, mücadele etti, penaltı kazandık, atamadık. Bir kişi eksiğiz diye ben de kenardan çok direktif verdim ama olmadı. Mücadeleden dolayı takım buradan başı dik ayrılmalı" dedi.





'Fiziksel kondisyonumuz yetmedi'

Son anlarda yorulduklarını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Transferler benim onayımla yapılıyor. Ancak bu maçın hikayesinde bunu konuşmak doğru değil. Eminim stada gelen taraftarlarımız bugün oyundan memnun olarak ayrılmışlardır. Kırmızı kart bizim için belirleyici oldu, kontrolümüzü etkiledi. Çok koştuk, çok mücadele ettik, pes etmedik ama fiziksel kondisyonumuz son anlarda yetmedi" ifadelerini kullandı.

'Barcelona ve Münih de zorlandı!'

Başlangıç 11'ini de yorumlayan Jesus, "Oyuncuların fiziksel durumlarını ben görüyorum. Polonya'daki ilk maçta takımın herhangi sıkıntısı yoktu, iyiydik ve o takımı değiştirmek doğru olmazdı. Bugün elenmemizin sebebi kadroyla ilgili değil, 10 kişi kalmamızla ilgililerdi. Kiev çok iyi takım. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Bayern Münih de onlara karşı çok zorlandı" açıklamasında bulundu.

'Emre Mor'u çıkarma sebebim fiziksel'

Emre Mor'u sahaya sürüp ardından oyundan çıkarmasıyla ilgili gelen soruya da kurt hoca, "Emre Mor'un oyundan çıkma sebebi tamamen fiziksel. 10 dakişka sonra kendini iyi hissetmediğini söyledi. Rakibin bekini takip etmekte zorlandığını söyledi. Oyuna aldığım oyuncuyu ilk kez çıkarmıyorum. Sonradan oyuna dahil olanlar bir kişi eksik olmamıza rağmen organizasyonu sağladılar ve onlarla beraberlik golü attık" yorumunu yaptı.

'İsmail'in ikinci sarısı ağır!'

Jesus sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"İsmail'in ikinci sarı kartı ağır, ilk olarak topa dokundu ama ilk kez bu seviyede maçlara çıkıyor. Normal bir durum ama hakem hakkında konuşmayı sevmem. Transfer konusunda da şunu söylemeliyiz, sezonu çok erken açtık ve transferler kolay olmuyor. Transfer sürecinin zor bir dönemindeyiz. Genellikle son haftalar belirleyici olur. Dolayısıyla şu anda transferler hakkında konuşmak zor. Şu anda oyuncu transferi için kolay bir dönem değil."



