Spor Toto Süper Lig 'in 11. haftasında Fenerbahçe , Kadıköy'de 42 bin taraftarının önünde Medipol Başakşehir'i konuk etti. Jorge Jesus ile Emre Belözoğlu'nun taktik savaşı gibi geçen mücadelede kazanan Portekizli hocanın ekibi Sarı-Lacivertliler oldu.

'Sadece savaşmadık, iyi de oynadık'

Tecrübeli hoca maçın ardından çok önemli değerlendirmeler yaptı. Bu akşam sahada üst düzey bir futbolun olduğunu vurgulayan başarılı çalıştırıcı, "Takım bugün çok savaştı ama sadece savaşmadı, çok da iyi oynadı. Sadece Süper Lig seviyesinde değil, iki takıma adına da belki de Avrupa futbolunun zirve kalitesinde bir futbol vardı" yorumunu yaptı.





'Her an golün gelebileceğini biliyorduk'

Oyundan memnun olduğunu kaydeden Jesus, "İstatistikler her zaman her şeyi göstermez ama rakibimizden her konuda daha iyiydik. Sahada daha üstün olan taraf bizdik. Kazanmak için her şeyi yaptık. Onların 2 tane Bertrand Traore ile pozisyonu vardı. Başakşehir çok iyi takım, onlara karşı kazanmak kolay değil. Kaliteli bir takıma karşı oynadık. Onlar sahada neler yapmaları gerektiğini çok iyi biliyorlardı. Fenerbahçe, bugün çok özgüvenliydi. Maçın her anında golün gelebileceğini biliyordu oyuncularım. Savunmada da çok iyiydik" ifadelerini kullandı.

'Fenerbahçe taraftarı çok büyük'

Taraftara da övgüler yağdıran deneyimli teknik adam, "Büyük takımları büyük yapan taraftarlarıdır. Taraftarları büyük olanlar, büyük takım diye adlandırılır! Tıpkı Fenerbahçe gibi. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Çünkü taraftarı çok büyük" açıklamasında bulundu.

