Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yapılan basın toplantısında Jesus, bir maç değerlendirmesiyle sözlerine başladı. Jesus, “Bugün eminim herkesin Dinamo Kiev hakkında daha net fikirleri var. Ben kendilerini tanıyordum. İlk maçta onlara bizim kalitemizi gösterdik ve onları şaşırttık. Rakibimiz kontra ataklarda etkili. Üst düzey oyuncuları var. Yarınki maç zor bir maç olacak ama umarım oyuncularımız gününde olur ve biz de turu geçen taraf oluruz. 5-6 haftadır takımla birlikte çalışıyoruz, düzeltmek istediğimiz şeyler var. Kurada karşımıza sürekli olarak Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden bir takım çıktı. Umarım yarınki maç bizim için güzel geçer” ifadelerini kullandı.

“ARDA, KING VE OSAYI’NİN DURUMLARINA BAKACAĞIZ”

Bugün bir antrenman daha yapacaklarını hatırlatan deneyimli çalıştırıcı, “Taktiksel olarak bugün maç öncesi bir antrenmanımız daha olacak. Stratejik olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hafta içinde birçok sıkıntı yaşadık. Arda Güler, Joshua King ve Bright Osayi-Samuel... Oyuncularımızın durumuna bakacağız ve ona göre kadromuzu belirleyeceğiz” diye konuştu.

“İLK MAÇTA KİEV’İ ŞAŞIRTTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM”

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun ilk maçın ardından “Artık Fenerbahçe ’yi daha iyi tanıyoruz” dediğini belirten Jesus “Bu da gayet normal. İlk maçta onları defansif orgaziasyon olarak şaşırttığımızı düşünüyorum. Her hocanın maç sırasında uyguladığı farklı stratejileri vardır. Yarın da biz maçın gidişatına bakacağız ve maç içerisinde stratejilerimizi uygulamaya çalışacağız” dedi.

“DİNAMO KİEV DEFANSİF ANLAMDA ÇOK İYİ BİR TAKIM”

Dinamo Kiev ile oynadıklarını ilk maçta girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerinin altını çizen tecrübeli teknik adam, şunları söyledi: “3 tane net pozisyonumuz vardı. Dinamo Kiev defansif anlamda çok iyi bir takım. Geçen sene Şampiyonlar Ligi’nde onlara karşı oynamıştık. Gruptaki tüm takımlar onlara karşı zorlandı. Yarın ofansif anlamda problemler yaşarsak buradaki asıl sebep onların savunmasının iyi olması olacak.”

“YARIN DAHA FAZLA FAUL YAPMALARI GEREK”

Jesus son olarak Dinamo Kiev’in ilk maçta çok faul yapmasıyla ilgili gelen soruya, “Yarın 30-40 isterlerse 50 faul yapsınlar, bu bizim için iyi bir sinyal. Çünkü bu ofansif olarak bizim iyi olduğumuzu gösteriyor. Yarın daha fazla faul yapmaları gerekiyor” yanıtını vererek sözlerini noktaladı.

DHA