Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: 4-5 olabilirdi!

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında Kadıköy'de AEK Larnaca'yı konuk eden Fenerbahçe , Rum ekibini 2-0 yenerek eli boş gönderdi. Puanını 7'ye yükselten ve Fransız ekibi Rennes'le birlikte zirveye ortak olan Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Jorge Jesus da oynanan oyundan bir hayli memnundu.

'Takım için iyi bir sinyal'

Karşılaşma sonrasında konuşan Portekizli hoca, "Kazanmak önemliydi. Bugünkü maçı kazanmak bizi gruptan çıkmaya bir adım daha yaklaştırdı. İyi bir maç çıkardık, 2-0 kazandık, savunmada güvenli bir oyun sergiledik. Bugün 2-0 bitti ama 4-5 olabilirdi. Çok pozisyon ürettik. Bu da takımım için iyi bir sinyal" dedi.

'Hedeflere ulaşmak için daha iyi olmayı umuyoruz'

Şu anda çok özgüvenli olduklarını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Sahada maçın tamamında her şeyi en iyi şekilde sergiledik. Oyuncularım harika bir oyun oynadılar. Toplu ve topsuz oyunda çok kuvvetliydik. Çok fazla kaleciyle karşı karşıya pozisyona girdik. Bireysel anlamda bunu geliştirmeliyiz. Daha iyi olmalıyız. Onun dışında kolektif anlamda çok iyi bir Fenerbahçe vardı sahada. Türkiye ve Avrupa'daki hedeflerimize ulaşmak için her defasında daha iyi olmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Jesus sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Aslında biz Beşiktaş maçında da savunmada 3'lü değil 4'lü oynamıştık. Maç içinde değişkenlik olabiliyor. Top bizde olduğunda arkada 3 oyuncumuz oluyor. Top bizde değilken savunmayı 4'lüyoruz. Beşiktaş maçında da, bu maçta da böyle oldu. Oyuncularım her antrenmanda, her maçta yapmak istediğimizi daha iyi anlıyor. Çalışıyoruz, her geçen gün kendilerini geliştiriyorlar. İyi bir yoldayız ama henüz hiçbir şey kazanmadık. Hedeflerimize ulaşabilmemiz için önümüzde hala uzun bir yol var."





'Kiev dışarıda kaldı'

Gruptaki yarış hakkında da konuşan Jorge Jesus, "Güncel puan durumuna bakınca fikrim değişti. Dinamo Kiev, Rennes'e kaybetti ve şu anda 0 puanda. Kiev, dışarıda kaldı. Yarış Fenerbahçe, Rennes ve Larnaca arasında devam ediyor. 4 puan geride Larnaca ama Kıbrıs'ta zor bir atmosferde oynayacağız, buna hazırız" değerlendirmesini yaptı.