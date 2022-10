Süper Lig 'in 10. haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0'lık skorla yıktı. Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Jorge Jesus takımının oynadığı oyundan oldukça memnundu.

'Her hafta daha iyi olmak için çalışıyoruz'

Mücadele sonunda konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Galibiyetler her zaman iyidir, 3-0 gibi rahat bir skor aldık. İlk yarım saatte 2-0'o bulmamıza rağmen zorluklar yaşattılar. Her maç en önemli amaç galibiyet. Her hafta rakiplerimizden daha iyi olmak için çalışıyoruz. 3 gol attık, daha fazla atabilirdik, pozisyonlar kaçırdık. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz, burada da bizi desteklediler. Şimdi yapmamız gereken önümüzdeki maça odaklanmak. Avrupa Ligi'nde de Rennes'le oynayacağız, gruptaki en güçlü takım" dedi.

'Hafta içi oynamayacak olmamız iyi'

Gelecek hafta oynanacak Başakşehir mücadelesine de değinen Jesus, "Hafta içi oynamayacağız, cumartesi bir maçımız var Başakşehir'le. Hafta içi maçımızın olmaması bizim adımıza iyi olacak. Sıralamada bizim rakibimiz. Taraftarımızla kazanmak istiyoruz. Sonrasında da Rennes'le oynayacağız" ifadelerini kullandı.

Altay Bayındır'a destek çağrısı

Altay Bayındır hakkında Fenerbahçe taraftarına da mesaj veren tecrübeli hoca, "Kendimi iyi hissediyorum. Yoğun bir periyottayız ama ben buna alışkınım. Ben Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye alışkanım. Tek maç oynasam olmazdı. Taraftarımızdan da bir ricam var; Başakşehir maçında Altay'ı çağırmaları ve destek vermeleri. Son iç saha maçında böyle olmamıştı" açıklamasında bulundu.





Talepkar bir teknik direktör olduğunu vurgulayan Jesus, “Zaman zaman yedek kulübesinde sinirli gözüküyorum. Oyuncular pozisyonel bir hata yaptıysa sinirlenebiliyorum. Belirttiğim gibi taktiksel olarak hep iyi olmalarını istiyorum. Onlar da benim ne istediğimi anladıkça daha iyiye gidiyorlar. Benim için önemli olan oyuncuları hem bireysel anlamda geliştirebilmek hem de kolektif olarak geliştirmek” ifadelerini kullandı.

"Henrique hızlı olsaydı dünyanın en iyi savunmacılarından biri olurdu"

Gustavo Henrique ve Crespo’ya ilişkin soruyu yanıtlayan Jesus, “Henrique, ilk geldiğinde adaptasyon anlamında zorluklar yaşadı. O Flamengo’da düzenli olarak oynamıyordu. Öyle olsaydı almamız bu kadar kolay olmazdı. Sahada görüyoruz ki o büyük bir oyuncu. Onun her şeyi iyi değil. Mesela hızlı değil. Öyle olsaydı dünyanın en iyi savunmacılarından biri olurdu. Performansını üzerine koyarak gösteriyor. Crespo da son maçlarda iyi oynuyor. Crespo ve Gustavo’nun benim dediklerimi anlaması daha kolay oluyor. Aynı dili konuşuyor olmamız bu işi kolaylaştırıyor. Portekiz Milli Takımı’nda onun (Crespo) pozisyonunda iyi oyuncular oynuyor. Portekiz milli takımında oynamak zor kolay değil. Ama Crespo da gelişiyor” açıklamasında bulundu.