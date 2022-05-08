Süper Lig 'in 36. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe 'yi konuk edecek. Dev maç öncesinde konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal 11 tercihini ve derbiyi değerlendirdi.

Eksiklerinin olduğunu söyleyen Kartal, "Maça geldiğimizde beklemediğimiz sakatlıklar oldu. Darbe sakatlığı bunlar, kas sakatlığı değil, şanssızlık maalesef. En basit örneği Arda... Bir aydır ağrısı vardı sezonu kapattı. Beşiktaş'a karşı bugüne kadar antrenman ve maçlarda ortaya koydukları performanslarla bir 11 çıkarttık, ona göre hazırlandık. Oyun anlayışımızı Beşiktaş'a karşı kullanmak istiyoruz. Kazanmak için geldik. Yılın son derbisi. Kazanmak istiyoruz. Kendi taraftarı önünde oynayacak Beşiktaş ama biz bu atmosferlere alışığız. Elimizden geleni yaparak, istediğimizi alıp gitmek istiyoruz" dedi.

Keyifli bir maçın kendilerini beklediğini söyleyen tecrübeli hoca, "Beşiktaş da kendi evinde kazanmak için oynayacak. Ligi ikinci bitirmek için bizim de kazanmaya ihtiyacımız var. Gol atmak isteyeceğiz, kendi oyunumuzu oynayıp, sakin kalıp, bugüne kadar olduğu gibi bugün de en iyisini yaparak başarılı bir şekilde evimize dönmek istiyoruz" yorumunu yaptı.



