Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: En iyi şekilde hazırlanıyoruz

Spor Toto Süper Lig ’in 36’ncı haftasında Beşiktaş ile mücadele edecek Fenerbahçe , hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanın 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ve koşu ile başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan sarı-lacivertliler pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli ekipte Min-Jae Kim takımdan ayrı düz koşu yaparak çalışmalarını sürdürürken, Pelkas, Szalai ve Crespo’nun tedavilerine devam edildi. Öte yandan Fenerbahçe’de yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki de idmanı takip etti.

İSMAİL KARTAL: EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLIKLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, idmanı takip eden basın mensuplarının Ramazan Bayramı’nı kutladı. Kartal, “Ramazan Bayramı bütün ülkemize ve sizlere hayırlı olsun, kutlu olsun. Allah herkese sağlık, sıhhat, mutluluk ve huzur versin. Beşiktaş maçıyla ilgili olarak ise her hafta olduğu gibi bu hafta da en iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

İSTANBUL,(DHA)