Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal: Altyapıya önem veriyoruz

Fenerbahçe , dostluk maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup ederken, müsabakanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundular.

Centilmence bir dostluk maçı oynandığını söyleyen Kartal, "Burada bizim de, Türkiye'de Fenerbahçe Kulübü olarak olarak üzerimize düşeni yapmamız gerektiğini söyledi başkanımız, biz de bunu seve seve kabul ettik. Dostça, centilmence bir maç oldu. Az süre alan oyuncularımıza şans verdik, gençlerimize şans verdik. Durumlarını değerlendirdik, kalan maçlar için fiziksel ve mental anlamdaki pozisyonlarını gördük. Bizim için de güzel oldu bu anlamda. 1-0 kazandık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Shakhtar takımına da bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar diliyorum, inşallah her şey onların gönlüne göre olur. Bir an önce barış sağlansın, dünya barış içinde olsun. Tüm kültürler ve insanlık huzurlu bir şekilde yaşamını sürdürsün. İnşallah en kısa zamanda savaş durur ve herkes normal hayatına döner. Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak barışın yanındayım, inşallah bu savaş bir an önce son bulur" dedi.

"Oyuncularımız maçın ciddiyetinin farkındalardı"

Oyuncularının performansından memnun olduğunu dile getiren İsmail Kartal, "Rakibimiz herhangi bir ligde oynamıyor, hazırlık maçlarıyla kendilerini hazırlamaya çalışıyorlar. Bu savaş bittikten sonra normale dönebilmek için hazırlık maçları yapıyorlar. Çok fazla bir ölçü değil ama maç, maçtır. Burak Kapacak'ın performansı gayet iyiydi. Diğer oyuncularımın da performansları iyiydi. Maçın ciddiyetinin farkındalardı. Fenerbahçe gibi onlar da en iyi şekilde ellerinden geleni yapmaya çalıştılar" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe Kulübü olarak altyapıya önem veriyoruz"

İyi bir yolda olduklarını kaydeden deneyimli çalıştırıcı, şunları söyledi:

"Son dönemlerde biz Fenerbahçe Kulübü olarak altyapıya önem veriyoruz. Arda çıktı, bugün Çağtay yine oynadı. İsak geldi. İsak daha 15, 16 yaşında. Önlerinde zaman var, her şey bir anda olmamalı. Daha çok mesafeleri var. A takıma geldiler, bizimle antrenman yapıyorlar. Biz göreve geldiğimizden beri 25-26 tane altyapı oyuncusunu A takıma aldık. Ağabeyleriyle beraber her hafta dönüşümlü olarak antrenmanlara çıkıyorlar. Hangi oyuncunun ne kadar potansiyeli var, A takıma nasıl monte edebiliriz şeklinde plan yapıyoruz. İyi bir yoldayız. Altyapıda daha birçok oyuncumuz var. 5-6 aylık zaman içerisinde gelişimlerine bakacağız ve bir değerlendirme yapacağız."

DHA



