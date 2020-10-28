Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut basın toplantısı düzenledi. Başkan Ali Koç gönlündeki Türk hocanın Erol Bulut olduğunu belirtti. Erol Bulut ise bu sezon 29. şampiyonluğa ulaşmak istediklerini belirtti.

ALİ KOÇ: GÖNLÜMÜZDEKİ TÜRK ADAY EROL BULUT'TU

Hayalim bir hoca seçip, görev süresince aynı hocayla devam etmek demiştim. Olmadı. Bu sefer olsun diye çok düşündük taşındık, o dönemde Emre Belözoğlu'yla çok istişare ettik.

Geçen sezon, Fenerbahçe'nin 3. veya 2. olma ihtimali vardı. Pandemi dönemi bizim için orta şekerli geçti ama 5-6 puan daha alabilirdik. O dönemi geçirirken biz de hayal ediyorduk, bir hocamız olsun, 8 haftayı takımı tanımakla geçirsin, kimse hesap da sormaz nasılsa. Takımı, medyayı, ligi tanısın ve yapılanmayı daha rahat yapabilsin. Hayalimiz buydu. Birçok hocayla görüştük. Gönlümüzde olan tek Türk hoca Erol hocaydı. Basında geçen birkaç isim vardı, doğruydu. Bazı isimler, bizimle yakından uzaktan alakalı değildi.

Erol hoca, doludizgin Alanyaspor'la başarılı sonuçlara gidiyordu. Emre'yle de istişare ettik. Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu'nu aradım, 'Hocanızla görüşmek istiyoruz, ilgileniyoruz, müsaade ederseniz görüşebilir miyiz?' dedim.

Hocamıza bakıyorum, 3. takımını çalıştırıyor ama üstüne koyarak gidiyor. Benim inancım, kariyerinin zirvesine Fenerbahçe'de ulaşacağı. Biz olalım olmayalım, Emre için de söyledim, umarım bu camiaya uzun yıllar hizmet edecekler.

Hocanın ve Emre'nin gözünde gördüğüm ışık, pozitif hava. Takımda gollerden sonraki reaksiyonlar, Samandıra'daki hava beni çok umutlandırıyor. Etrafımdaki insanların da görüşleri beni umutlandırıyor...

EROL BULUT: 29. ŞAMPİYONLUĞU İSTİYORUZ

Burada 4 yıl boyunca futbol oynadım ve şampiyon oldum. Bizim buraya gelip yapmak istediklerimiz ortada. Ekibimiz, sportif direktörümüz olsun, hepimizin hedefi var. 29. şampiyonluğu taraftarımıza armağan etmek istiyoruz. Allaha şükürler olsun ilk 6 haftaya baktığımız zaman istediğimiz gibi gidiyor. İstediğimiz futbolu bir kaç hafta içerisinde hücum anlamında kısa zamanda gidereceğiz. Üzerine koyarak gidiyoruz. Önümüzde Antalya ve Konya maçı var. Daha sonra Milli Takım arası var ondan sonra istediğimiz oyunu herkese göstermek istiyoruz. Ben değil biz olarak herkese göstermek istiyoruz.

"11'e ekibimle karar veriyorum"

İlk 11'i belirlerken tek başıma karar vermiyorum. Ekibimle beraber karar veriyoruz. 26 tane futbolcumuz ve gençlerimiz var. Her futbolcu hazır olmak zorunda. Ben hiç bir futbolcuyu kimseden ayırmıyorum. Kimden daha çok verim alırsak onu oynatmaya çalışıyoruz. Teknik ekibimiz çok geniş biz de bir 11 çıkarabiliriz. Novak Trabzonspor'da, Mert Hakan Sivasspor'da iyi performans sergiledi ama 46 maç oynayacağız. Uzun bir maraton herkes forma şansı bulacak.

"El ele verip Fenerbahçe'nin başarısı için çalışacağız"

Fenerbahçe'ye imza atarken bu baskının olacağını biliyorsunuz. Sonuçta futbol sahada oynanıyor. Birlikte doğru kararlar vererek en iyisini yapmaya çalışacağız. Güçlü karakterler var kulüpte. Emre, Volkan ben de öyleyim. Dominant bir karakterim ama bugüne kadar problem yaşamadık. Fenerbahçe'nin başarısı için el ele verip görev yapacağız.

"Şampiyonluk yarışını konuşmak için çok erken"

Müthiş karakterler transfer ettik, eskiden olanlar da öyle. İyi karşıladılar ve yardımcı oldular. İletişim, arkadaşlık, çok iyi durumda. Kaynaşmayı en iyi şekilde sağlamaya çalışıyoruz. Şampiyonluk yarışını konuşmak için henüz çok erken. Alanyaspor şuan lider biz ikinci sıradayız, Galatasaray 3. sırada. Daha 40 hafta var dediğim gibi çok erken!

"Transferleri oynatmak istediğim sisteme göre yaptık"

Malatya'da başladığım ilk teknik direktörlük görevimde elde bir malzeme vardı. Buna göre bir şeyler yapmalıydım. Yine de ben kafamdaki sistemi takımıma en iyi şekilde anlatmaya çalışıyorum. Yaptığımız transferler de ona yönelik, Emre Belözoğlu ile istişare ederek, scout ekibimiz ve başkanımızla yaptığımız görüşmelerde ona yönelik transfer yaptık. Geçmişte bir mevkide çok yoğunluk vardı ama kanat oyunu oynamak istiyordunuz kanat oyuncunuz yoktu. Öyle sıkıntılar geçmişte bazı kulüpler yaşadı. Biz ne oynatmak istediğimizi çok iyi biliyorduk, buna yönelik transfer yaptık. Kafamdaki sistemi oturtmaya çalışıyorum. Eksiklikler var mı, illa ki var. Eksiklikleri kazandığımız maçlar dahil gidermeye çalışıyoruz.

CANLI AKTARIYORUZ!



