Fenerbahçe teknik direktörlüğü için ismi geçen 25 teknik adam!

Fenerbahçe’de Ersun Yanal’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturacak yeni ismin belirlenme süreci uzadıkça, adayların sayısı da giderek artıyor. Yönetim sessiz sedasız teknik direktör belirleme çalışmalarını sürdürürken, gerek gazetelerde gerekse sosyal medyada yerlisiyle yabancısıyla onlarca teknik adamın ismi zikrediliyor.

Camia, Başkan Ali Koç’un basın toplantısındaki konuşmalarının satır aralarından bir ip ucu çıkartmaya çalışsa da son dönemde özellikle Hırvat Nenad Bjelica ve Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut’un ismi diğer teknik adamlara göre haberlerde daha sık geçiyor.

Başkan Ali Koç doneleri verdi

Hürriyet'in haberine göre; Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerdeki divan toplantısında “Türkiye’yi veya bu coğrafyayı iyi bilen, 40-50 yaş arası isimler ile görüşüyoruz. Ekonomik yapımıza uyabilecek, rekabeti sağlayabilecek, değişik taktikleri deneyebilecek, cesur bir hoca arıyoruz” derken bu ifadeler Erol Bulut ve Bjelica ihtimallerini güçlendirmişti. Nitekim Bjelica da, Ali Koç ile üç kez görüştüğünü dile getirerek “Şartları konuştuk” demişti. Koç’un “Önceliğimiz sezon bitmeden gelmesiydi ama bu herkes için geçerli değil” sözleri de camia tarafından şu an Alanya’yı çalıştıran Erol Bulut’a teklif götürüleceği şeklinde algılanmıştı.

İŞTE ADI F.BAHÇE İLE GEÇENLER

Erol Bulut

Tayfun Korkut

Murat Yakın

Okan Buruk

Abdullah Avcı

Aykut Kocaman

Hüseyin Eroğlu

Yalçın Koşukavak

Zlatko Dalic

Nenad Bjelica

Slaven Bilic

Niko Kovac

Ivan Leko

Joachim Löw

Christoph Daum

Roger Schmidt

Jorge Sampaoli

Leonardo Jardim

Rui Vitoria

Jorge Jesus

Quique Setien

Manuel Pellegrini

Ronald Koeman

Arthur Zico

Alex de Souza