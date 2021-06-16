Fenerbahçe ’nin merakla beklenen yeni hocasının açıklanmasına sayılı günler kaldı. Yönetim birçok isimle görüştü, fikir alışverişinde bulundu. Sonunda 3 teknik adam ön plana çıktı. Lucien Favre, adaylar arasında favorilerden biriydi. İsviçreli teknik adam, Sarı-Lacivertliler’e olumlu geri dönüş yapmış, taraflar bir görüşmedaha için sözleşmişti.

Favre, bu görüşmede yönetimin planladığından daha yüksek bir transfer bütçesi isteyince taraflar anlaşamadanmasadan kalktı. Rafa Benitez, yeniden en güçlü aday konumuna geldi. İngiliz basınına göre İspanyol hoca, Everton’ın gündeminden düştü. Daha önce Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan Benitez, kariyerinde kazandığı kupalarla ön plana çıkıyor.

Adı son dönemde Brezilya ekiplerinden Internacional ile anılan Marco Silva ise 3. tercih konumunda. Portekizli teknik adamla da görüşme gerçekleştirildiği ve birçok konuda mutabakat sağlandığı kaydedildi. Son kararı iyice düşündükten sonra vermek isteyen başkan Ali Koç’un, birkaç gün içerisinde yeni teknik adamı açıklayacağı öğrenildi.

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