Fenerbahçe teklifini yaptı! Ze Luis'e 4 milyon euro

Fenerbahçe'nin Spartak Moskova ile 2 yıllık daha sözleşmesi olan Brezilyalı forvet Ze Luis için 4 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı iddia ediliyor.

16 Mayıs 2019, Perşembe 07:07 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe teklifini yaptı! Ze Luis'e 4 milyon euro

Süper Lig’de tarihinin en kötü sezonunu tamamlamak üzere olan Fenerbahçe, yeni sezon için şimdiden kolları sıvarken, forvet için ilk hedefin Ze Luis (Jose Luis Mendes Andrade) olduğu ortaya çıktı.

Sarı-Lacivertli yönetimin, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın “Onu istiyorum” dediği 28 yaşındaki Brezilyalı forvet için Spartak Moskova’ya kısa süre içinde teklifte bulunacağı ve 4 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı öğrenildi.

Rus ekibi ile 30 Haziran 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sambacı, bu sezon tüm kulvarlarda 34 karşılaşmada forma giyerken 13 gol atıp, 4 de asist yaptı. Fener, Ze Luis transferinde sorun yaşaması durumunda rotasını Nikola Kalinic’e çevirecek. Soldado’nun da takımda tutulması planlanıyor.

Kaynak: Star

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