Fenerbahçe tek yumruk!

Kadıköy’den çıkış yok

Klişe bir laf vardır, ‘Derbiler üç ihtimallidir’ diye. Ne Fenerbahçe’nin form durumu, ne de rakiplerin performansı... Yıllardır değişmeyen bir gerçek var. Eğer söz konusu Kadıköy’de bir derbiyse, iki ihtimal var: Fenerbahçe galibiyeti ya da beraberlik... Sarı-Lacivertliler, 2005’teki Beşiktaş yenilgisinden beri taraftarı önündeki tam 49 derbiyi de kaybetmedi. Bunda futbocluların ve teknik heyetin çabası kadar 12. Adam’ın da payı büşük. Takım ne kadar kötü durumda olursa olsun, derbilerde Kadıköy tam anlamıyla karnaval yerine dönüyor. Son olarak Beşiktaş karşısında 45 bin taraftarının desteğini arkasına alan Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup etti ve Kadıköy geleneğini sürdürdü.

Yanal’a sahip çıktılar

3-1’lik Sivasspor yenilgisinin ardından yaşanan süreç, Ersun Yanal’ı fazlasıyla zorladı. Derbinin kaybedilmesi halinde Yanal’ın görevine son verileceği iddiası, yüksek sesle dile getirildi. Yönetimden konuyla ilgili bir açıklama yapılmaması da kafaları karıştırdı. Tecrübeli teknik adam, ciddi bir baskı altında takımını derbiye hazırladı. Sonuç, güzel futbolla gelen 3-1’lik galibiyet oldu. Elde edilen zafer kadar, futbolcuların gollerden sonra Ersun Yanal’a koşması, hocalarını ne kadar sahiplendiklerinin göstergesi oldu. Maçın ardından Ali Koç de beklenen açıklamayı yaptı: Ersun Yanal’a ve takıma inanıyoruz. Şampiyon olacağız...

Futbolcular kenetlendi

Kabus gibi geçen 2018-19 sezonunun ardından Fenerbahçe için bu sezon tek bir hedef var: Ligi şampiyon olarak bitirmek. Bunun için iddialı bir kadro kuruldu ancak Sarı- Lacivertliler, özellikle deplasmanda aldıkları kötü sonuçlarla zirvenin gerisinde kaldı. Fenerbahçe’nin şampiyonluk yolunda hâlâ iddialı olduğunu göstermek için derbide futbolculara büyük görev düşüyordu. Oyuncular, bunun bilincinde olarak Beşiktaş karşısına çıktı. Ozan, Gustavo, İsla, Muriç ön plana çıkan isimler olsa da oynayan herkes, elinden gelenin fazlasını yaptı. Futbolcular en kritik sınavdan alınlarının akıyla çıktı. Kenetlendiklerinde neler yapabileceklerini herkese gösterdi.

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