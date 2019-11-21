Fenerbahçe’de umutlu bekleyiş, kötü haberle sona erdi. Sakatlıkları bulunan Vedat Muriç ve Max Kruse, dünkü antrenmanda da takımdan ayrı çalıştı. Ağrıları devam eden iki hücum oyuncusunun, pazar günkü Yeni Malatya deplasmanında sahaya çıkma ihtimalleri yok denecek kadar az. Ersun Yanal, ligin en formda takımlarından birine, tek forveti Mevlüt Erdinç’le konuk olacak.

Moses’a yabancı değil

Bu durum, başarılı teknik adamı Mevlüt’ün alternatifi olabilecek oyuncu bulma arayışlarına itti. Ön plana çıkan isim, kariyerinin başlarında forvette görev yapan Victor Moses. Ersun Yanal, son 3 lig maçında ilk 11’de oynattığı Nijeryalı futbolcuyu Malatya’da yedek forvet olarak kullanabilir. 28 yaşındaki futbolcu, milli arada yapılan hücum çalışmalarında attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmişti.

Kaptan hazır

Moses’ın yerine ise Nabil Dirar’ın 11’e geri dönmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertliler’de Emre Belözoğlu’nun tamamen hazır hale gelmesi ve milli takımlara giden oyuncuların sağlıklı bir şekilde dönmeleri, sevindirici gelişmeler oldu. Ersun Yanal, bugün ve yarınki antrenmanlarda taktik çalışmalar yaparak Yeni Malatya deplasmanında sahaya süreceği 11’i netleştirecek.

Yusuf Dursun