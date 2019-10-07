Fenerbahçe tarihinde bir ilk! Kadın basketbol takımına sponsor!

Fenerbahçe Kadın Basketbol Şubesi tarihinde ilk kez bir isim sponsoruyla sözleşme imzaladı. Takımın ismi bu sezon Öznur Kablo Fenerbahçe olacak.

07 Ekim 2019, Pazartesi 11:50 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe tarihinde bir ilk! Kadın basketbol takımına sponsor!

Fenerbahçe, kadın basketbol takımı için 'Öznür Kablo' ile 1 yıllık anlaşma imzaladı. Ancak bu anlaşmada dikkat çeken bir durum vardı. Sarı lacivertlilerin tarihinde ilk kez bir firma kadın basketbol takımının isim sponsoru oldu.

Kanarya bu sponsorluktan 4 milyon TL gelir elde edecek. Basın toplantısında Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam ve Öznur Kablo Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Balarısı, sözleşmeyi imzaladı.

Başkan Ali Koç, Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu ve sarı lacivertli yönetim stattaki törende hazır bulundu.

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