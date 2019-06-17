Fenerbahçe taraftarının Mesut Özil ikilemi

Fenerbahçe taraftarının Mesut Özil aşkı bitmiyor. France Football, Arsenal'in Mesut Özil'i elden çıkartmak istediğini yazdı, sarı-lacivertli taraftarlar yine aşka geldi. Bir kesim; Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen 30 yaşındaki Türk 10 numaranın sarı-lacivertli formayı giymesinin büyük iş olacağını sosyal medyada dile getirirken, diğer kesim de "Hangi paraya gelecek" yorumları ile olaya gerçekçi bir yaklaşımda bulundu.

HAFTADA 2 MİLYON 730 BİN TL KAZANIYOR

Haberde, "Arsenal, Emery ile beraber küllerinden doğmayı umut ederken, yüksek maliyetli Özil'in performansı hayal kırıklığı yarattı. Arsenal, Özil'in fiyat-kalite değerlendirmesi yaptığı zaman istediği sonucu alamıyor. Emery de Özil'in takımdan ayrılmasına engel olmuyor" denildi. Mesut'un yılda 20 milyon Euro (haftada 390 bin Euro-yaklaşık 2 milyon 730 bin TL) kazanmasına rağmen 6 gol, 3 asistlik performans sergilemesine vurgu yapılan haberde, oyuncunun pek çok kulübün kasasını zorlayacağı belirtildi.

(Sabah)