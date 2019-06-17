Fenerbahçe taraftarının Mesut Özil ikilemi
France Football, Arsenal teknik direktörü Unai Emery’nin Mesut Özil'le ilgili raporunu yayınlayıp, ayrılığa vurgu yaptı. Bunun üzerine Fenerbahçe taraftarının bir kısmı 30 yaşındaki oyuncunun sarı lacivertli formayı giymesinin büyük iş olacağını belirtirken bir diğer kesim ise "Hangi paraya gelecek" yorumları yaptı.
Fenerbahçe taraftarının Mesut Özil aşkı bitmiyor. France Football, Arsenal'in Mesut Özil'i elden çıkartmak istediğini yazdı, sarı-lacivertli taraftarlar yine aşka geldi. Bir kesim; Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen 30 yaşındaki Türk 10 numaranın sarı-lacivertli formayı giymesinin büyük iş olacağını sosyal medyada dile getirirken, diğer kesim de "Hangi paraya gelecek" yorumları ile olaya gerçekçi bir yaklaşımda bulundu.
HAFTADA 2 MİLYON 730 BİN TL KAZANIYOR
Haberde, "Arsenal, Emery ile beraber küllerinden doğmayı umut ederken, yüksek maliyetli Özil'in performansı hayal kırıklığı yarattı. Arsenal, Özil'in fiyat-kalite değerlendirmesi yaptığı zaman istediği sonucu alamıyor. Emery de Özil'in takımdan ayrılmasına engel olmuyor" denildi. Mesut'un yılda 20 milyon Euro (haftada 390 bin Euro-yaklaşık 2 milyon 730 bin TL) kazanmasına rağmen 6 gol, 3 asistlik performans sergilemesine vurgu yapılan haberde, oyuncunun pek çok kulübün kasasını zorlayacağı belirtildi.
(Sabah)