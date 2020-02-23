Sarı-Lacivertli taraftarlar dev derbiye büyük ilgi gösterdi. Tribünleri tamamen dolduran Fenerbahçeli futbolseverler, Ülker Stadyumu’nda koreografilerle görsel şov yaptı. Okul Açık Tribünü’ndeki pankart ise büyük dikkat çekti. 22 Ekim 2017’de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinde Sarı-Kırmızılı taraftarlar, ‘Ayağa kalk’ pankartını açmış ve ardından ABD’li aktör Sylvester Stallone’nin ‘Rocky Balboa’ karakteri tribünde belirmişti.

Fenerbahçe taraftarı dün akşam bu koreografiye adeta cevap verdi. Tribünün ortasında yapılan koreografide Fenerbahçe şortlu efsane boksör Muhammed Ali’nin, film karakteri boksör Rocky Balboa’yı dövdüğü enstantane canlandırıldı.

‘Round 21’

Koreografinin üst tarafında da kartonlarla ‘Round 21’ yazılarak 20 yıllık yenilmezlik serisine atıfta bulunuldu. Tribünün alt kısmında ise üzgün Galatasaraylı taraftarların resmedildiği pankartları açıldı. Maraton Tribünü’nde ise ‘Seni de seni seveni de sevmiyoruz’ yazılı dev bir pankart gösterildi. Son düdüğün ardından ise Fenerbahçe taraftarı yıkıldı.