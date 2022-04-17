Fenerbahçe taraftarından büyük destek!

Fenerbahçe taraftarı takımları şampiyonluk yarışından uzaklaşmış olsa da desteğini esirgemiyor. Şampiyonlar Ligi biletinin peşinde olan Sarı-Lacivertliler'i dün akşam 42 bin 123 taraftarı yalnız bırakmadı. Galatasaray derbi galibiyetiyle moralleri yerine gelen taraftarlar, o karşılaşmada bazı bloklara yasak gelmesine karşın yine maça büyük ilgi gösterdi.

Karşılaşmanın 67. dakikasında Göztepe 'nin korneri sırasında sahaya atılan yabancı maddeler gecenin olumsuz örnekleri olarak yer alırken, maçtan önce başlayan desteklerini 90 dakika sürdüren taraftarlar tribünlerde renkli görüntüler oluşturdu.