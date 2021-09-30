UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe , konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos’a 3-0 kaybetti. Olympiakos karşısında 3 gol yemesine karşın etkili kurtarışlara imza atan Altay, karşılaşma sonrası tribünler tarafından alkışlandı.

Ülker Stadı'nda 90 dakika sonrası Altay lehine tribünlerde tezahüratlar yapıldı.

Taraftarlardan takıma destek

Fenerbahçe taraftarları, maç sonunda 3-0 kaybeden takımı tribünlere çağırarak destek oldu. Futbolcuları alkışlayan sarı-lacivertliler, tezahüratlarla takımlarının moralini düzeltirken, oyuncular da alkışlarla karşılık verdi.







