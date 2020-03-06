Fenerbahçe taraftarından Abdullah Avcı tepkisi!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'la yollar ayrıldıktan sonra takımın başına kimin geçeceği tartışılmaya başlandı. Birçok aday varken Abdullah Avcı da bunların arasında bulunuyordu. Fenerbahçe'nin Abdullah Avcı'yı teknik direktör olarak göreve getireceği konuşulunca sarı-lacivetli taraftarlar sosyal medyada çok sert tepki gösterdi.

İşte Fenerbahçe taraftarının verdiği tepkilerden bazıları:

Her sene bir rakibimizin başına geçerek kimyasını bozup, Galatasaray’ın şampiyon olmasına fayda sağlayan büyük Galatasaraylı Abdullah Avcı’ya her FAV bir alkış.

Abdullah Avcı’nın biri yalan olduğunu söylesin...

Her sene Galatasaray’ın rakiplerinin başına geçen Abdullah Avcı, geçtiği takımın kimyasını bozup Galatasaray’ı şampiyon yapıyor. Bu adama iyi bakın.. Çok büyük Galatasaraylı çok..

Ne demek Abdullah Avcı Fenerbahçe’de BÖYLE BİŞEY OLABİLİR Mİ ABİ?

(NOT: FENERBAHÇE KULÜBÜ, ABDULLAH AVCI İDDİALARINI YALANLADI)