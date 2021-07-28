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Fenerbahçe taraftarına kavuşuyor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hollanda ekibi Zwolle ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, uzun bir aradan sonra taraftarlarına kavuşmaya hazırlanıyor.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 12:21 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe taraftarına kavuşuyor

Fenerbahçe , yeni sezon öncesi dördüncü hazırlık maçında bu akşam Hollanda ekibi PEC Zwolle ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmanın en önemli yönüyse, Sarı-Lacivertliler’in uzun bir aradan sonra taraftarına kavuşacak olması. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak mücadelenin biletleri 80 TL bedelle satışa çıktı. Sadece doğu ve batı tribünlerinin açık olacağı karşılaşmada stat girişinde biletle birlikte HES kodu sorgulaması da yapılacak. Saat 19.00’da başlayacak mücadele TRT Spor’dan yayınlanacak.

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