Fenerbahçe taraftarına çirkin muamele

Turkish Airlines EuroLeague'in 10. maç döneminde temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya geldi. Takımlarını desteklemek için de Türk taraftarlar tribündeki yerlerini aldı.

Mücadeleye gölge düşüren görüntüler ise sosyal medyaya sızdıktan sonra tam anlamıyla şok etkisi yarattı. Fenerbahçeli taraftarlar İspanyol güvenlik güçleri tarafından köpekle arandılar. Bu olay büyük bir yankı uyandırdı.

Beşiktaş tarafatrları da maruz kaldı

Beşiktaşlı taraftarlar da bir önceki gün aynı muameleye Norveç'te deplasman dönüşü maruz kalınca sosyal medyada yayılan isyan dalgası da büyüdü. Hatırlanacağı üzere Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Sarpsborg ile deplasmanda karşılaşmış ve 2-0'dan müthiş bir geri dönüşe şmza atarak sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı. Evine mutlu olarak dönen Beşiktaşlı taraftarlar da Norveç polisinin köpekle aramasına takıldı. Bu olayların kısa zamanda büyük ses getirmesinin ardından nasıl bir tavır takınılacağı da merak konusu.



