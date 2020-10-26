Fenerbahçe taraftarı muhteşem döndü!

Süper Lig’de 6. hafta mücadelesinde dün akşam Trabzonspor’u ağırlayan Sarı-Lacivertliler, uzun süre sonra taraftarına kavuştu. Pandemi süreci sebebiyle stadyumlara taraftar alınmama kararının uygulanmasının ardından diğer tüm lig kulüpleri gibi iç saha maçlarını sessiz tribünler önünde oynamak zorunda kalan Fenerbahçe, tedbirlerin güncellenmesi sonrasında desteğe kavuştu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu konuda aldığı son kararın ardından stadyumunda bulunan locaların yüzde 50’sini taraftara açma şansını elde eden Kanarya, dün toplamda 998 kişilik kapasitesinin tamamına yakınını doldurdu.

İlk düdükle desteğe başladılar

Yaklaşık 1000 futbolsever, maçın başından sonuna kadar 50 bin kapasiteli stadyumda ellerinden gelen desteğin en iyisini vermeye çalıştı. Maçın ardından stat çevresinde toplanan taraftarlar ile futbolcular tezahüratlar yaparak, meşaleler yaktı ve galibiyeti doyasıya kutladı. Ligde son olarak geçen sezonun 25. haftasında 7 Mart 2020 tarihinde Denizlispor’la Ülker Stadı’nda yapılan karşılaşmayı taraftarı önünde oynayan Sarı-Lacivertliler, tam 231 gün sonra dün Trabzonspor’la oynadığı maçta kısıtlı da olsa taraftarının desteğini hissetti. Öte yandan Fenerbahçe’de taraftarların Trabzonspor mücadelesi öncesinde hazırladıkları dev pankart Maraton Alt Tribünü’ne yerleştirildi. Trabzonspor maçından 2 gün önce hazırlıklara başlayan Sarı-Lacivertli taraftarların düzenlediği pankartta birçok slogana yer verildi.