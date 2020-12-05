Fenerbahçe taraftarı İhsan Güngörenler hayatını kaybetti

Ne takımın durumu, ne de hava şartları... Sağlıklı oldukları sürece İhsan-Mümtaz Güngörenler çifti tribündeki yerlerini alır, Sarı-Lacivertliler’i hiçbir zaman yalnız bırakmazdı. Fenerbahçe tribünü dendi mi akla ilk gelen isimler Mümtaz amca ve İhsan teyze olmuştu. Önce Mümtaz Güngörenler’i kaybettik. Tribünlerin Mümtaz amcası 2013 yılında aramızdan ayrıldı. İhsan teyze tribünlere belki tek geliyordu ama milyonlar onunla beraberdi. Dün sadece Fenerbahce Camiası’nı değil, tüm futbolseverleri üzen bir haber geldi; İhsan Güngörenler hayatını kaybetti. FANATİK Gazetesi olarak olarak İhsan teyzemize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve Fenerbahçe Camiası’na baş sağlığı diliyoruz.

‘Asla unutmayacağız’

Fenerbahçe Kulübü, İhsan Güngörenler’in hayatını kaybetmesinin ardından şu mesajı yayınladı: Yağmur çamur, yaz kış demeden Sarı-Lacivertimiz’in yanında olan, Fenerbahçemiz’i asla yalnız bırakmayan, Fenerbahçe aidiyetinin timsali olan İhsan Güngörenler’e Allah’tan rahmet; kızı Selmin Özadam’a, ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Fenerbahçe Ailesi, Fenerbahçe sevgisini kalbinde taşıyan iki güzel insanı, İhsan teyzemizi ve merhum eşi Mümtaz amcayı asla unutmayacak.



