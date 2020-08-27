Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray taraftarına göre daha tutkulu!
FIFA'nın twitter hesabından yapılan ankette, 'Hangi takımın taraftarı daha tutkulu?' sorusu soruldu. 1 buçuk milyondan fazla kullanıcının katıldığı ankette Fenerbahçe taraftarı Galatasaray taraftarına karşı daha tutkulu çıktı.
FIFA, Fenerbahçe ve Galatasaray ’ın taraftarlarına ilişkin anket yaptı. FIFA’nın Twitter hesabından yapılan ankette, ‘Hangi takımın taraftarı daha tutkulu?’ sorusu yer alırken, paylaşımda sarı-lacivertli ve sarı-kırmızılı taraftarların fotoğrafları da yer aldı.
GECE YARISI SONA ERDİ
15.00’te başlatılan anket gece yarısı itibariyle sona erdi. Ankete 1 milyon 574 bin 203 kullanıcı katıldı. Anketa katılan kullanıcıların yüzde 57,3'ü Fenerbahçe'yi tercih etti. Ankete katılanların yüzze 42,7'sine göre de Galatasaray'ın taraftarı daha tutkulu.