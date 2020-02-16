Fenerbahçe taraftarı Derya Uluğ isyan etti!

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'ne 2-1 yenildiği maçın yankıları sürüyor. Mağlubiyetin yanı sıra sergilenen kötü futbolda sabırları taşırdı.

Sosyal medyada taraftarlar oyuncuları eleştirirken teknik direktör Ersun Yanal'ı da istifaya davet etti. O isimlerin arasında ünlü şarkıcı Derya Uluğ da vardı.

Sosyal medya üzerinden görüşlerini paylaşan Uluğ'dan flaş bir çıkış geldi. Derya Uluğ, "Dirar solda oynuyo, Jailson stoper, Deniz sağ açıkta. Böyle oluyorsa ben de sol açık oynarım" tweetini attı.

Bu paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi. Derya Uluğ sıkı bir Fenerbahçetaraftarı olarak biliniyor. (Posta)