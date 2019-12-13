Fenerbahçe taraftarı, Anadolu Efes deplasmanına gidemeyecek!

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı öncesi Sarı-lacivertli taraftarlara kötü haber geldi. TBF tarafından alınan karar doğrultusunda Fenerbahçe taraftarı maça gidemeyecek.

13 Aralık 2019, Cuma 13:32 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe taraftarı, Anadolu Efes deplasmanına gidemeyecek!

Fenerbahçe tarftarı, Anadolu Efes deplasmanına gidemeyecek! Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Sarı-Lacivertli taraftarlar Anadolu Efes deplasmanında oynanacak maça alınmayacak.

Anadolu Efes'ten açıklama...

14 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe Beko ile oynayacağımız #BSL mücadelemize, Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda rakip takım seyircisi alınamayacaktır. İlgileri için tüm basketbolseverlere teşekkürler.

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