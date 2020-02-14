Fenerbahçe taktik çalıştı

Sarı-Lacivertliler’de Ankaragücü provaları ara vermeden sürüyor. Dün akşamki antrenmanda Ersun Yanal öğrencilerine taktik ağırlıklı bir çalışma yaptırdı. Yanal, Ankaragücü’nün zaaflarını anlatıp, bunlardan nasıl yararlanacakları üzerinde durdu.

Yolculuk 16.30’da

Fenerbahçe, maç öncesi son idmanını bu sabah saatlerinde Samandıra’da yapacak. Takım daha sonra Sabiha Gökçen Havalimanı’na gidecek ve 16.30’daki uçakla Ankara’nın yolunu tutacak. Sarı-Lacivertli kafile, yarın ise maçın hemen ardından İstanbul’a dönecek.