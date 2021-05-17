Fenerbahçe, yaz transfer döneminde tozu dumana katmıştı. Trabzonspor’un en önemli parçaları arasında yer alan Sosa ve Novak, Beşiktaş’ın 4 yıl boyunca vazgeçilmezi olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin, Galatasaray’ın elinden kapılan Sivasspor’un yıldızı Mert Hakan Yandaş, Alanya’nın gol makinesi Papiss Cisse, Kasımpaşa’nın yıldızı Mame Thiam... Yetmedi, Mbwana Samatta, Diego Perotti, Enner Valencia, Dimitris Pelkas gibi önemli yurt dışı transferleri yapıldı. Sezon başında takıma katılan 16 ismin bir önceki sezonki skor katkısı; 127 gol ve 65 asist olmak üzere tam 192’ydi.

İlk 2’ye giremedi

Fenerbahçe Yönetimi bununla da yetinmedi. Devre arasında, Macar futbolunun yükselen yıldızı Attila Szalai ile Galatasaray’ın da çok istediği, Başakşehir’in Milli yıldızı İrfan Can Kahveci, QPR’nin parlayan ismi Osayi-Samuel geldi.

Asıl bomba ise dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil’di. Belki de Türk futbol tarihinin en geniş, en yıldızı bol kadrosu kuruldu. Hedefler büyüktü ancak sonuç yine hüsran oldu. Fenerbahçe ilk 2’ye giremedi, taraftarına yine büyük hayal kırıklığı ve üzüntü yaşattı.







