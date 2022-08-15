Fenerbahçe için sezon pek de iyi başlamadı. Önce Dinamo Kiev karşısında Şampiyonlar Ligi’ne havlu atıldı. Ardından tarihinde ilk kez Süper Lig ’de mücadele eden Ümraniyespor ile Kadıköy’de, Berisha’nın 90+2’de attığı golle 1 puan kurtarıldı. Sarı Lacivertliler bir an önce toparlanıp galibiyet serisi başlatmak istiyor. Birçok önemli oyuncusunu kaybeden, sezona 4-0’lık Başakşehir yenilgisiyle başlayan Kasımpaşa gibi bir rakip, bu yolda ilk adımı atmak için ideal gözüküyor.

Arda 11’de olabilir

Jesus, Slovacko rövanşında 3-0’lık skor avantajının da etkisiyle önemli bir rotasyona gitmişti. Ümraniye maçının 11’ine oranla 7 farklı isim görev almıştı. Portekizli teknik adamın Kasımpaşa mücadelesinde bir kez daha kadroyu değiştirmesi bekleniyor. Slovacko karşısında tek golü atan Serdar Dursun ile aynı karşılaşmada iyi bir performans sergileyen Arda Güler’in bu akşam da 11’de olmaları muhtemel.

Mert Hakan kadroya dönüyor

Fenerbahçe’de sakatlık kâbusu bu sezon erken başlamıştı. Hazırlık döneminde Mert Hakan Yandaş’ı kaybeden Sarı-Lacivertliler’de ardından İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Joao Pedro ve Mergim Berisha takımdan ayrı kalmıştı. Bu isimlerden Mert Hakan tamamen iyileşti. Başarılı oyuncunun bu akşamki Kasımpaşa mücadelesinde kadroda yer alması bekleniyor. Diğer oyuncular için maç saatinde karar verilecek ancak riske edilmeme ihtimalleri yüksek.

Muhtemel 11'ler

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Petretta, Aytaç, Hajradinovic, Eyseric, Fall, Ben Ouanes, Bahuken

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi (Alioski), Arao, Crespo, Emre Mor, Arda (Rossi), Serdar Dursun, Valencia







