Fenerbahçe, Süper Lig 2022-2023 sezonu fikstürü

2022-2023 sezonu öncesi Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura çekimi sonrası Fenerbahçe 'nin fikstürü de belli oldu.

Sezona kendi sahasında Ümraniyespor ile başlayacak olan Sarı-Lacivertli ekip ligi ise Gaziantep FK maçı ile noktalayacak. Fenerbahçe 6. haftayı ise BAY geçecek.

Derbiler ne zaman?

Fikstür çekimi ile birlikte derbi haftaları da belli oldu. Buna göre ligin 8. haftasında Beşiktaş -Fenerbahçe, 15. haftasında Trabzonspor-Fenerbahçe, 18. haftasında ise Fenerbahçe- Galatasaray derbileri oynanacak.





Süper Lig’de yeni sezon 5 Ağustos 2022 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak, 28 Mayıs 2023 tarihinde tamamlanacak.

21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e 13 Kasım'da ara verilecek. Dünya Kupası finalleri sonrası ilk lig müsabakaları, 23 - 24 - 25 Aralık tarihlerinde oynanacak ve Dünya Kupası için verilen ara haricinde bir devre arası verilmeyecek.

Bu sezon 16, 17 ve 22. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Fenerbahçe'nin 2022-2023 Sezonu Süper Lig fikstürü şu şekilde:

1. Hafta - Ümraniyespor

2. Hafta - Kasımpaşa (D)

3. Hafta - Adana Demirspor

4. Hafta - Konyaspor (D)

5. Hafta - Kayserispor

6. Hafta - BAY

7. Hafta - Alanyaspor

8. Hafta - Beşiktaş (D)

9. Hafta - Karagümrük

10. Hafta - Ankaragücü (D)

11. Hafta - Başakşehir

12. Hafta - İstanbulspor (D)

13. Hafta - Sivasspor

14. Hafta - Giresunspor

15. Hafta - Trabzonspor (D)

16. Hafta - Hatayspor

17. Hafta - Antalyaspor (D)

18. Hafta - Galatasaray

19. Hafta - Gaziantep FK



