Fenerbahçe, Süper Lig 2022-2023 sezonu fikstürü
2022-2023 sezonu öncesi Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura çekimi sonrası Fenerbahçe'nin fikstürü de belli oldu. Sezona kendi sahasında Ümraniyespor ile başlayacak olan Sarı-Lacivertli ekip, 6. haftasını BAY geçeceği ligi ise Gaziantep FK maçı ile noktalayacak. İşte Fenerbahçe'nin 2022-2023 sezonu fikstürü...
2022-2023 sezonu öncesi Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura çekimi sonrası Fenerbahçe 'nin fikstürü de belli oldu.
Sezona kendi sahasında Ümraniyespor ile başlayacak olan Sarı-Lacivertli ekip ligi ise Gaziantep FK maçı ile noktalayacak. Fenerbahçe 6. haftayı ise BAY geçecek.
Derbiler ne zaman?
Fikstür çekimi ile birlikte derbi haftaları da belli oldu. Buna göre ligin 8. haftasında Beşiktaş -Fenerbahçe, 15. haftasında Trabzonspor-Fenerbahçe, 18. haftasında ise Fenerbahçe- Galatasaray derbileri oynanacak.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1544010770312208389
Süper Lig’de yeni sezon 5 Ağustos 2022 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak, 28 Mayıs 2023 tarihinde tamamlanacak.
21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e 13 Kasım'da ara verilecek. Dünya Kupası finalleri sonrası ilk lig müsabakaları, 23 - 24 - 25 Aralık tarihlerinde oynanacak ve Dünya Kupası için verilen ara haricinde bir devre arası verilmeyecek.
Bu sezon 16, 17 ve 22. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.
Fenerbahçe'nin 2022-2023 Sezonu Süper Lig fikstürü şu şekilde:
- 1. Hafta - Ümraniyespor
- 2. Hafta - Kasımpaşa (D)
- 3. Hafta - Adana Demirspor
- 4. Hafta - Konyaspor (D)
- 5. Hafta - Kayserispor
- 6. Hafta - BAY
- 7. Hafta - Alanyaspor
- 8. Hafta - Beşiktaş (D)
- 9. Hafta - Karagümrük
- 10. Hafta - Ankaragücü (D)
- 11. Hafta - Başakşehir
- 12. Hafta - İstanbulspor (D)
- 13. Hafta - Sivasspor
- 14. Hafta - Giresunspor
- 15. Hafta - Trabzonspor (D)
- 16. Hafta - Hatayspor
- 17. Hafta - Antalyaspor (D)
- 18. Hafta - Galatasaray
- 19. Hafta - Gaziantep FK