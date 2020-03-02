Fenerbahçe, tarihinin en kötü şubat ayını yaşayarak bir anda şampiyonluk yarışının dışında kaldı. Oysa ocak ayında her şey mükemmele yakındı. İkinci yarıya Gaziantep deplasmanında kazanarak başlayan Sarı-Lacivertliler, asıl şovu Başakşehir karşısında yaptı. Fenerbahçe, 16 haftalık yenilmezlik serisiyle Kadıköy’e gelen rakibini 2-0 mağlup ederken, ortaya koyduğu futbolla şampiyonluk yarışının en ciddi adaylarından biri olduğunu da gösterdi.

20 yıl sonra yenilgi

Şubat ayı başlarken, zirveyle aradaki fark 4 puana inmiş, Sarı- Lacivertliler ikinci sıraya yerleşmişti. Ancak şubatta her şey altüst oldu. Kanarya, Trabzon deplasmanında 2-1 kaybederek aya başladı. Ardından Alanya beraberliği geldi. Ankaragücü karşısındaki yenilgiyle şok olan Fenerbahçe, 20 yıl sonra evinde Galatasaray’a 3-1 mağlup olarak dibe vurdu. Fenerbahçe, son olarak Antalya deplasmanından 1 puanla ayrıldı. Sarı-Lacivertli ekip, Şubat'ta oynadığı 5 maçta galibiyet yüzü göremezken, sadece 2 puan toplayabildi.

Dibe vurdular

Fenerbahçe Mart ayına bir maçı eksik olan lider Trabzonspor’un 9 puan gerisinde 7. sırada giriş yaptı. Şubata girerken şampiyonluk hesapları yapan Sarı-Lacivertliler, ayı bitirirken dibe vurup şampiyonluk yarışına havlu attı, teknik direktör Ersun Yanal dönemi de dün sona erdi. Fenerbahçe en son 2002-03 sezonunun nisan ayında oynadığı 5 maçta da galibiyet yüzü görmemişti.