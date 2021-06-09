Liste başı David Luiz

Brezilyalı yıldız, Sarı-Lacivertliler’in 1 numaralı adayı konumunda. David Luiz, sözleşmesi sona erdikten sonra yayınladığı veda mesajıyla Arsenal’dan ayrıldı. Gelecek teklifleri değerlendirmek için beklemeye geçti. 34 yaşındaki dünyaca ünlü stoper için Fenerbahçe ’nin yanı sıra Flamengo da devrede. David Luiz’in en büyük kararsızlığı da ülkesine dönmekle Avrupa’da kalmak arasında yaşadığı belirtildi. Sambacı, Avrupa’da kalmaya karar verirse Fenerbahçe, en olası adreslerin başında geliyor. Rafa Benitez’i yeni teknik adam olarak açıklaması beklenen Sarı-Lacivertliler, İspanyol hocayı Luiz’i ikna etmek için de kullanabilir. Brezilyalı stoper, 2012- 13 sezonunda Chelsea’de Benitez yönetiminde 40 resmi maça çıkmış, 5 gol atıp 5 asist yapmıştı.

Zorlu hedef Boateng

Stoper adayları arasında en heyecan veren isimlerden biri de Jerome Boateng. 32 yaşındaki Alman yıldız, 10 yıl formasını giydiği Bayern Münih ile yollarını ayırdı. Üstelik geride kalan sezonda 39 resmi maçta görev yaparak takımın en fazla oynayan oyuncularından biri olmuştu. Fenerbahçe'de geçen sezon da gündeme gelen Boateng, bonservisi elinde olmasına rağmen transferi en zor isimler arasında. Çünkü David Luiz'in aksine talipleri çok fazla. Jose Mourinho, Alman yıldızı yeni sezonda çalıştıracağı Roma'da görmek istiyor. Ayrıca Monaco ve Lazio da Boateng için devreye girdi. Sarı-Lacivertlilerin 32 yaşındaki oyuncunun menajeri Fali Ramadani’ye oyuncuya olan ilgilerini ilettiği ve beklemeye geçildiği öğrenildi. Yönetim, yaşanacak gelişmeleri yakından takip ediyor.

Son aday Ranocchia

Adı Fenerbahçe ile anılan son deneyimli savunmacı Andrea Ranocchia oldu. İtalyan basını, daha önce de adı Türk takımları ile anılan 33 yaşındaki stoperin Sarı-Lacivertlilerin listesinde olduğunu öne sürdü. Ranocchia, Juventus’un hegemonyasına son vererek Serie A'da şampiyonluğa ulaşan İnter’de geride kalan sezonda 8 lig maçında görev aldı. Tecrübeli stoperin sözleşmesi sona erdi ve İnter ile yollarını ayırdı. 1.95 metrelik savunmacının menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği kaydedildi. Önceliği David Luiz ve Jerome Boateng'e veren Sarı-Lacivertlilerin Ranocchia'yı alternatif isim olarak listede tuttuğu ancak öncelikli hedef olarak görülmediği belirtildi.







