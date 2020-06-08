Fenerbahçe Spor Okulları, 29 Haziran’da faaliyete başlıyor

Fenerbahçe Spor Okulları, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ara verdiği faaliyetlerine 29 Haziran Pazartesi günü kademeli olarak başlayacak.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde Covid-19 önlemlerine büyük özen gösterilerek kürek, atletizm, masa tenisi ve cimnastik branşlarında öğrenciler tekrar bir araya gelecek.

Okulların yeni dönem kayıtları da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri Spor Okulları Kayıt Merkezi’nde sürüyor.