Fenerbahçe Spor Okulları, 29 Haziran’da faaliyete başlıyor

Fenerbahçe Spor Okulları, 29 Haziran’da kademeli olarak faaliyetlerine başlayacak.

08 Haziran 2020, Pazartesi 18:07 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Spor Okulları, 29 Haziran’da faaliyete başlıyor

Fenerbahçe Spor Okulları, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ara verdiği faaliyetlerine 29 Haziran Pazartesi günü kademeli olarak başlayacak.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde Covid-19 önlemlerine büyük özen gösterilerek kürek, atletizm, masa tenisi ve cimnastik branşlarında öğrenciler tekrar bir araya gelecek.

Okulların yeni dönem kayıtları da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri Spor Okulları Kayıt Merkezi’nde sürüyor.

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