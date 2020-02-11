Fenerbahçe sponsorluk anlaşmasını açıkladı

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı ile QNET arasında imzalanan sponsorluk anlaşması, yapılan medya günü ile tanıtıldı. QNET, bu anlaşma kapsamında Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nın forma kol sponsoru oldu.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Simla Türker Bayazıt, Fethi Pekin, Turhan Şahin, QNET Genel Müdürü Cem Geyik, Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı katıldı.

Organizasyonda voleybolcular ile basın mensupları arasında renkli anlara sahne olan gösteri maçı da yapıldı.

İyi bir takım olduklarını ifade eden Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Mariusz Sordyl, "Önümüzde Türkiye Kupası ve play-off maçları var. Takımdan memnunum. Her zaman daha iyi olmak için çabalıyoruz. Mart ve nisan aylarına iyi bir şekilde girmeyi hedefliyoruz. Fikstürümüz git gide yoğunlaşacak. Fiziksel seviyemiz üst seviyede. Zorlu maçlara hazırız'' dedi.