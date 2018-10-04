Fenerbahçe-Spartak Trnava maç sonucu: 2-0

Çaykur Rizespor'a 3-0 yenilen ve Süper Lig'de 14. sıraya kadar gerileyen Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda ikinci maçında Spartak Trnava ile karşılaştı. İlk maçta Dinamo Zagreb'e 4-1 yenilen Fenerbahçe ikinci maçta Slimani'nin 2. yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve 3 puanla tanıştı

Maçtan dakikalar

Mücadelenin 7. dakikasında Fenerbahçe'de Andre Ayew'in savunma arkasına attığı pasına Islam Slimani hareketlendi ama son anda araya kaleci girdi. Bu arada yardımcı hakem de ofsayt bayrağını kaldırdı.

11'de Michael Frey'in savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Islam Slimani'nin pozisyonunu son anda Spartak Trnava savunması bozdu. Ancak geri pasta kaleci şaşırınca top kalenin hemen yanından kornere çıktı.

Maçta dakikalar 14'ü gösterdiğinde Andre Ayew, ceza sahasının sağ çaprazından driplingle içeri sokuldu. Çevirdiği top Trnava savunmasına çarptı ve kornere gitti.

17. dakikada Mauricio Isla'nın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında Eljif Elmas yükseldi, kafa vuruşu yandan farklı şekilde auta gitti.

Bu poziyonun bir dakika sonrası Trnava ilk tehlikeli pozisyonunu buldu. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Chanturishvili'nin vuruşu yandan auta gitti.

Slimani gole yaklaştı

Maçın 20. dakikasında Fenerbahçe gole yaklaşan taraf oldu. Ceza alanı içinde yaşanan karambol sonrası Slimani'ye gönderilen topta Cezayirli futbolcunun kafa vuruşu kalecide kaldı.

21'de Diego Reyes'in yaptığı top kaybının ardından Trnava sağ kanattan hızlı geldi. Martin Skrtel araya girerek topu taca gönderdi ve tehlikeyi önledi.

Slimani yine kaçırdı

Maçın 25. dakikasında Fenerbahçe yine Slimani ile gole yaklaşan taraf oldu. Ayew'in ortasında topla buluşan Slimani'nin yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

Slimani bu kez de kaleciyi geçemedi

31.dakikada Fenerbahçe Islam Slimani ile bir kez daha gole yaklaştı. Cezayirli forvetin kafa vuruşunu kaleci son anda çizgi üzerinde kurtardı.

Mücadelenin 42. dakikasında Fenerbahçe'de Mauricio Isla'nın sağ kanattan yaptığı ortasına uzak direkte Eljif Elmas dokundu, ardından Andre Ayew röveşata yapmak isterken faul yaptı.

Maçın ilk yarısının bitiş düdüğü çaldı ve golsüz eşitlikle sona erdi.

46. dakikada ikinci yarının ilk pozisyonu Spartak Trnava'dan geldi. Sağ kanattan içe sokulan Kadlec'in ceza yayı üzerinden çektiği şut yandan auta gitti.

Frey gole yaklaştı

49'da ceza sahasında oluşan karambolün ardından ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Michael Frey'in vuruşu yandan auta gitti.

Slimani bu kez ağları buldu

Mücadelenin 52. dakikasında Hasan Ali'nin sol kanattan yaptığı ortasının ardından ceza sahasında oluşan karambolde Trnava kalecisi topu yumruklayamadı, Slimani'nin vuruşu ise üst direkten ağlarla buluştu.

Golün de motivasyonu ile Fenerbahçe ataklarını sıklaştırmaya başladı. Golün 3 dakika sonrası Eljif Elmas, nefis bir çalımla sol kanattan ceza sahasına girdi. Andre Ayew'e çıkardığı topun ardından Ganalı yıldızın vuruşu savunmaya çarpıp kornere gitti.

57'de Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaşan taraf oldu. Eljif Elmas'ın sol kanattan getirdiği topta, Hasan Ali sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşu kaleciden döndü.

Trnava'lı futbolcular penaltı bekledi

Mücadelenin 61. dakikasında Trnava ceza sahasının sol çaprazından topu içeri göndermeye çalışırken top Skrtel'e çarpıp kornere gitti. Slovak oyuncular Skrtel'in topa eliyle müdahale ettiği yönünde itiraz etseler de hakem oralı olmadı.

Maçın 65. dakikasında Hasan Ali'nin sol kanattan ortaladığı topa ceza sahasında Slimani dokundu, top az farkla yandan auta gitti.

67. dakikada Spartak Trnava 2 oyuncu değişikliği birden gerçekleştirdi. Sakatlanan Martin Tóth, yerini Ivan Hladík'e, Erik Grendel'in yerine Ali Ghorbani oyuna dahil oldu.

Slimani 2. golünü kaydetti

Maçta dakikalar 68'i gösterdiğinde Andre Ayew'in sol kanattan yaptığı ortasına kalabalık Trnava savunması arasından bomboş yükselen Slimani'nin kafası bir kere daha ağlarla buluştu.

70'te maçın ilk sarı kartı Fenerbahçe'den Frey'e çıktı. Genç futbolcu rakibine yaptığı sert hareket nedeniyle sarı kartla cezalandırılan isim oldu.

73'te bir sarı kart daha çıktı. Fenerbahçe'de Andre Ayew kartı gören isim oldu.

76. dakikada Fenerbahçe 2 oyuncu depğişikliği birden gerçekleştirdi. Andre Ayew'in yerine Valbuena, Diego Reyes'in de yerine İsmail Köybaşı oyuna dahil oldu.

Maçın 79. dakikasında Fenerbahçe'de sarı kart gören bir diğer isim oyuna sonradan dahil olan Valbuena oldu.

81. dakikada bu kez kart gören isim Spartak Trnava'dan Vakhtang Tchanturishvili oldu.

Spartak Trnava son oyuncu değişikliğini 83. dakikada gerçekleştirdi. Erik Jirka yerine Fabian Miesenböck oyuna dahil olan isim oldu.

Fenerbahçe'nin de son oyuncu değişikliği 88. dakikada gerçekleştirdi. Günün yıldızı Slimani'nin yerine oyuna tecrübeli futbolcu Mehmet Topal dahil oldu.

Mücadelede başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İşte 11'ler:

Fenerbahçe: Harun Tekin, İsla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Reyes, Ayew, Eljif, Frey, Slimani

Spartak Trnava: Chudy, Kadlec, Toth, Godal, Oravec, Grendel, Rada, Gressak, Jirka, Chanturishvili, Bakos

Maçtan notlar

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2'nci maçında Fenerbahçe, Slovakya ekibi Spartak Trnava'yı konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19.55'te başlayan maçta Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Welz düdük çaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, ligde oynanan Çaykur Rizespor maçının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Cocu, Spartak Trnava maçında Isla, Frey, Skrtel ve Eljif'e ilk 11'de forma verirken; Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Aatif ve Benzia yedek soyundu.

Skrtel 11'de

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, sakatlığı sona eren Martin Skrtel'e ilk 11'de görev verdi.

Sarı lacivertli ekipte, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor ile oynanan lig maçlarında forma giyemeyen Martin Skrtel, hafta içi yapılan idmanlarda takımla çalışmalara katıldı. Sakatlığı sona eren Skrtel, Spartak Trnava mücadelesinde ilk 11'de görev aldı.

İsmail Devrim'in çocukları tribünde

Kocaeli'nde intihar eden İsmail Devrim'in çocukları Spartak Trnava maçını tribünden izledi.

Fenerbahçeli İş Adamları Vakfı'nın (FBİAD) davetlisi olarak Ülker Stadyumu'na gelen İsmail Devrim'in çocukları Rıdvan ve Yılmaz, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Tribünler doldu

Fenerbahçe ile Spartak Trnava arasında oynanan maçta tribünler büyük ölçüde doldu. Ülker Stadyumu'ndaki mücadele, ligde alınan kötü sonuçlar ve karşılaşmanın hafta içinde denk gelmesi sebebiyle tamamen dolmazken, buna rağmen tribünlerin büyük bir kısmı doldu. Öte yandan Spartak Trnava'yı desteklemeye yaklaşık 100 kadar taraftar geldi.



