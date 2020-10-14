Fenerbahçe sosyal medyada Avrupa devlerine fark attı

Yeni sezona Samatta, Perotti, Cisse, Sosa, Mert Hakan, Gökhan, Caner gibi ses getiren transferlerle giren Fenerbahçe, sosyal medyayı salladı. Sarı-lacivertliler, eylül ayında toplam 8 milyon 250 bin etkileşimle, sosyal medyada Liverpool ve Arsenal gibi dev kulüpleri geride bırakarak 3. sıraya yükseldi.

14 Ekim 2020, Çarşamba 14:27 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe sosyal medyada Avrupa devlerine fark attı

Transferde hareketli bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, sosyal medyayı da adeta salladı. Yapılan araştırmalara göre sarı-lacivertli kulüp, eylül ayında taraftarının yaptığı 8 milyon 250 bin etkileşimle dünyada en çok konuşulan 3. kulüp oldu.

Eylül ayında yapılan araştırmaya göre zirvede 14 milyon etkileşimle Barcelona yer aldı. İspanyol ekibini 9 milyon 930 bin etkileşimle Chelsea takip ederken, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ise 8 milyon 250 bin ile 3. sırada kendine yer buldu.

Fenerbahçe'yi 8 milyon 7 bin ile Liverpool ile 7 milyon 750 bin ile Arsenal izledi.

Sarı-lacivertli kulübün resmi hesabı da bu etkileşimler sonrası sosyal medya hesabından sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür mesajı yayımladı.

İHA

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