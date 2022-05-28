Fenerbahçe Sörloth transferine çok yakın!

Fenerbahçe ’nin forvet adayları arasında ilk sıralarda yer alan Alexander Sörloth için Socided ve Beşiktaş da devredeydi. Sociedad, geride kalan sezonda kiralık olarak oynattığı Norveçli forveti, bir kez daha kiralamanın peşindeydi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, 2016’dan beri her sene başka bir kulüpte oynayan ve 8 farklı takımın formasını giyen 26 yaşındaki forvetin, “Artık bir yerde kalıcı olmak istiyorum. Kiralık olarak transfer olmam” resti çekmesi, Sociedad’ın planlarını suya düşürdü. Lacivert-Beyazlılar’ın satın alma teklifi sunup sunmayacakları belirsiz. Haberde, Beşiktaş’ın da Leipzig’i ve golcü oyuncuyu tatmin edecek bir teklif yapamadığı kaydedildi.

Talep edilene yakın teklif

Siyah-Beyazlılar’ın rakamı artırmayı düşünmedikleri ve beklemeye geçtikleri kaydedildi. Haberde, Fenerbahçe’nin şu anda Sörloth transferinde diğer taliplilere oranla daha önde olduğu belirtildi. İspanyol basını, Sarı-Lacivertliler’in ne kadarlık bir teklif yaptığını yazmasa da sunulan koşulların Leipzig ve 26 yaşındaki forvetin taleplerine yakın olduğu ifade edildi. Fenerbahçe Yönetimi’nin yeni teknik adamı açıkladıktan sonra Sörloth transferini bitirmek için hamle yapması ya da yeni hocanın talebine göre başka isimlere yönelmesi bekleniyor.

Sörloth, La Liga’da 33 maçta 4 gol kaydetti. Özellikle son haftalarda formunu artıran yıldız futbolcu, son 8 karşılaşmada 3 kez fileleri sarstı. Norveçli forvet toplamda ise 44 resmi müsabakada 8 kez ağları havalandırdı.



